كريستيانو رونالدو يهدر أسهل فرصة في تاريخه (فيديو)

فرط النصر السعودي في فرصة إنهاء الشوط الأول بنتيجة عريضة أمام الهلال في مباراة القمة لحساب الجولة 32 من دوري المحترفين السعودي والتي تدور حاليا في ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.

وأضاع النجم الأرجنتيني كريستيانو رونالدو، هداف الدوري السعودي حتى الآن برصيد 33 هدفا، فرصة رفع حصته من الأهداف وتدعيم نتيجة الأسبقية التي تقدم بها فريقه منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وذلك عندما أهدر فرصة قد تكون الأسهل في مسيرته الكروية.

وفي الدقيقة 26 من الشوط الأول، وبينما كان النصر متقدما بهدف لمهاجمه أوتافيو، تلقى رونالدو تمريرة عرضية مميزة ليجد نفسه وجها لوجه مع حارس الهلال ياسين بونو لكنه أخطأ التسديد وترك الكرة تمر أمامه فيما كانت جماهير ملعب الأول بارك تنتظر أن يسجل الهدف الثاني للنصر والأول له في المباراة.