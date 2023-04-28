الشارقة يتوج بكأس رئيس الإمارات بالفوز على العين بعد ركلات ترجيح درامية

وانتهى اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل 1-1، حيث تقدم الشارقة عبر محمد عبد الباسط من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في بداية الشوط الثاني.

ارتقى عبدالباسط ليستقبل كرة عرضية من زميله وسدد رأسية قوية في شباك العين معلنًا تقدم فريقه بأول أهداف مباراة نهائي أغلى الكؤوس.

ولم ينتظر العين طويلًا، حيث أدرك لاباكودجو التعادل سريعًا للزعيم العيناوي في الدقيقة 55.

واستغل كودجو خطأ حارس الشارقة في إبعاد الكرة لترتطم به وتسكن الشباك معلنًا نجاح فريقه في إدراك التعادل.