الشارقة يتوج بكأس رئيس الإمارات بالفوز على العين بعد ركلات ترجيح درامية
تُوج الشارقة بكأس رئيس الإمارات لكرة القدم للمرة العاشرة بعد تغلبه على العين بركلات الترجيح المثيرة بنتيجة 14-13 اليوم الجمعة.
وانتهى اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل 1-1، حيث تقدم الشارقة عبر محمد عبد الباسط من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في بداية الشوط الثاني.
ارتقى عبدالباسط ليستقبل كرة عرضية من زميله وسدد رأسية قوية في شباك العين معلنًا تقدم فريقه بأول أهداف مباراة نهائي أغلى الكؤوس.
ولم ينتظر العين طويلًا، حيث أدرك لاباكودجو التعادل سريعًا للزعيم العيناوي في الدقيقة 55.
واستغل كودجو خطأ حارس الشارقة في إبعاد الكرة لترتطم به وتسكن الشباك معلنًا نجاح فريقه في إدراك التعادل.
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح المرهقة للأعصاب دون وقت إضافي.
واضطر البعض لتسديد ركلتين مع استمرار التعادل، حتى أهدر الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس الركلة 14 التي تصدى لها الحوسني.
وتشكل الهزيمة صدمة جديدة للعين الذي لم يحقق كأس الرئيس منذ 2018، كما تبدو فرصه ضعيفة في الحفاظ على لقب دوري المحترفين مع اقتراب شباب الأهلي دبي من الحسم.