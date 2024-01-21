كم أنفق لابورتا على تعاقدات برشلونة؟
كشفت صحيفة "سبورت" عن المبلغ الذي أنفقه خوان لابورتا على صفقات برشلونة منذ عودته لرئاسة النادي في 2021.
وخوان لابورتا على وشك إكمال عامه الثالث في رئاسة برشلونة، إذ أبرم الفريق 24 صفقة في 6 انتقالات شتوية وصيفية.
وعاد لابورتا لرئاسة برشلونة في مارس 2021.
وفيما يأتي إنفاق برشلونة في الولاية الثانية للابورتا:
موسم 2021/2022
أجبر الوضع الاقتصادي المعقد، برشلونة على إظهار التواضع ولذلك تعاقد مع ممفيس ديباي وإيريك غارسيا وسيرجيو أغويرو ولوك دي يونغ، وجميعهم كان التعاقد معهم في صفقات انتقال حر أي دون مقابل.
في حين كلف التعاقد بنظام الإعارة مع يوسف ديمير نصف مليون يورو، وتم دفع 14 مليون يورو للتعاقد مع إيمرسون قبل بيعه بـ25 مليون يورو.
وتطلب الوضع الرياضي دمج المواهب، خاصة في الجانب الهجومي، تزامنًا مع وصول تشافي في نوفمبر من العام ذاته.
وفي السوق الشتوي أنفق برشلونة 55 مليون يورو لضم فيران توريس، بالإضافة إلى بيير إيمريك أوباميانغ وأداما تراوري وداني ألفيس دون تكلفة.
وبذلك، أنفق برشلونة 69.5 مليون يورو خلال موسم 2021/2022.
موسم 2022/2023
من خلال تفعيل العديد من "الروافع" الاقتصادية وبيع بعض أصول النادي، راهن برشلونة بشكل كبير على سوق الانتقالات الصيفية موسم 2022/2023.
وتم استثمار ما يصل إلى 158 مليون يورو في ثمانية لاعبين هم: رافينيا (58 مليون يورو)، جول كوندي (50 مليون يورو)، روبرت ليفاندوفسكي (45 مليون يورو)، بابلو توري (5 ملايين يورو)، بالإضافة إلى فرانك كيسي وآندريس كريستنسن وهيكتور بيليرين وماركوس ألونسو في صفقات مجانية.
موسم 2023/2024
وهذا الموسم استثمر برشلونة ماليًّا فقط في لاعب واحد هذا الصيف وهو أوريول روميو، وتم دفع 3.4 مليون يورو للتعاقد معه.
ووصل باقي اللاعبين في صفقات انتقال مجانية وهم: إلكاي غوندوغان وإينييغو مارتينيز، أو على سبيل الإعارة وبالتحديد جواو فيليكس وجواو كانسيلو.
وفي فترة الانتقالات الشتوية الحالية نفذ برشلونة خيار ضم فيتور روكي، من أتلتيكو بارانينسي، والذي ترتفع تكلفته إلى 30 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 30 مليون يورو أخرى كمتغيرات.
وبالتالي أنفق برشلونة 33.4 مليون يورو قبل نهاية الشهر الحالي.
وفي المجمل، في المرحلة الثانية لخوان لابورتا رئيسًا لبرشلونة أنفق النادي 260.9 مليون يورو موزعة على ست فترات انتقالات، موزعة على 24 لاعبًا.