كم أنفق لابورتا على تعاقدات برشلونة؟

وفيما يأتي إنفاق برشلونة في الولاية الثانية للابورتا:

موسم 2021/2022

أجبر الوضع الاقتصادي المعقد، برشلونة على إظهار التواضع ولذلك تعاقد مع ممفيس ديباي وإيريك غارسيا وسيرجيو أغويرو ولوك دي يونغ، وجميعهم كان التعاقد معهم في صفقات انتقال حر أي دون مقابل.

في حين كلف التعاقد بنظام الإعارة مع يوسف ديمير نصف مليون يورو، وتم دفع 14 مليون يورو للتعاقد مع إيمرسون قبل بيعه بـ25 مليون يورو.

وتطلب الوضع الرياضي دمج المواهب، خاصة في الجانب الهجومي، تزامنًا مع وصول تشافي في نوفمبر من العام ذاته.

وفي السوق الشتوي أنفق برشلونة 55 مليون يورو لضم فيران توريس، بالإضافة إلى بيير إيمريك أوباميانغ وأداما تراوري وداني ألفيس دون تكلفة.

وبذلك، أنفق برشلونة 69.5 مليون يورو خلال موسم 2021/2022.