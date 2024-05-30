الأهلي المصري يكشف تفاصيل العرض السعودي للسويسري مارسيل كولر

وأشار إلى أن كولر تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي براتب يبلغ 8 ملايين دولار، وهو ما يبلغ 4 أضعاف ما يحصل عليه في الأهلي المصري.

وأوضح أن المدرب السويسري رفض تمامًا فكرة الرحيل عن الأهلي مؤكدًا أن كولر مرتبط بعقد مع النادي لمدة 3 مواسم قادمة.

وتولى كولر قيادة الأهلي في صيف 2021 خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش، ونجح في تحقيق 8 بطولات مع الأهلي على رأسها دوري أبطال أفريقيا لموسمين متتاليين بجانب الدوري المصري وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري 3 مرات.