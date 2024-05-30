الأهلي المصري يكشف تفاصيل العرض السعودي للسويسري مارسيل كولر
كشف خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي المصري، للمرة الأولى تفاصيل العرض السعودي الذي تلقاه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر للرحيل عن منصبه.
وقال مرتجي عبر برنامج (الهدف) بقناة (أون تايم سبورتس 2) إن كولر يحب النادي الأهلي ويدرك قيمة المنظومة التي يعمل معها ورفض عرضًا ضخمًا لمغادرة القلعة الحمراء مطلع الموسم الحالي.
وأشار إلى أن كولر تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي براتب يبلغ 8 ملايين دولار، وهو ما يبلغ 4 أضعاف ما يحصل عليه في الأهلي المصري.
وأوضح أن المدرب السويسري رفض تمامًا فكرة الرحيل عن الأهلي مؤكدًا أن كولر مرتبط بعقد مع النادي لمدة 3 مواسم قادمة.
وتولى كولر قيادة الأهلي في صيف 2021 خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش، ونجح في تحقيق 8 بطولات مع الأهلي على رأسها دوري أبطال أفريقيا لموسمين متتاليين بجانب الدوري المصري وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري 3 مرات.
وأكد أن محمود الخطيب رئيس الأهلي يوفر كل متطلبات المدير الفني كي يتمكن من عمله بالشكل المطلوب.
وتحدث مرتجي عن صفقة التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق قائلًا:" عندما تعاقد الأهلي مع موديست لم يكن اسمًا مغمورًا، بل كان في قمة مستواه مع بوروسيا دورتموند الألماني".
وأتم قائلًا:" موديست عمره متقدم بالفعل ولكنه يساعد زملاءه، وتقييمه من الناحية الفنية يرجع لمارسيل كولر".