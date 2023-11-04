رد فعل جورجينا رودريغز بعد هدف رونالدو الرائع في الخليج (فيديو)

أبدت جورجينا رودريغز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سعادتها الكبيرة بعد الهدف الذي سجله لصالح النصر في شباك الخليج، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي لكرة القدم.

وتواجدت عائلة النجم البرتغالي في المقصورة الرئيسة لملعب "الأول بارك"، وبمجرد ما سجل رونالدو الهدف الأول الرائع للنصر بتصويبة صاروخية مع الدقيقة 26، انتفضت عائلته للاحتفال بالهدف، وصفقت جورجينا للنجم البرتغالي، الذي أرسل لعائلته تحية من الملعب.