رد فعل جورجينا رودريغز بعد هدف رونالدو الرائع في الخليج (فيديو)
كريستيانو رونالدو يتألق أمام الخليج
أبدت جورجينا رودريغز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سعادتها الكبيرة بعد الهدف الذي سجله لصالح النصر في شباك الخليج، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي لكرة القدم.
وتواجدت عائلة النجم البرتغالي في المقصورة الرئيسة لملعب "الأول بارك"، وبمجرد ما سجل رونالدو الهدف الأول الرائع للنصر بتصويبة صاروخية مع الدقيقة 26، انتفضت عائلته للاحتفال بالهدف، وصفقت جورجينا للنجم البرتغالي، الذي أرسل لعائلته تحية من الملعب.
ويتطلع نادي النصر لمواصلة الضغط على نادي الهلال والإبقاء على فارق 4 نقاط مع الهلال المتصدر للمسابقة والذي نجح في التفوق بهدفين دون رد على الفتح في هذه الجولة.
ودخل النصر المباراة محتلاً وصافة ترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 25 نقطة، حصدها بعد خوض 11 مواجهة، إذ فاز في 8، وتعادل في لقاء، وخسر 2.