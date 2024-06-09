لاعب الترسانة الليبي يعتنق الإسلام (فيديو)

أعلن نادي الترسانة الليبي اعتناق لاعبه الكاميروني ناتوبا الإسلام بشكل رسمي.

وقال الترسانة في بيان رسمي:" الحمد للّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم أهديه إلى الطريق المستقيم.. بجامع العريفي - سوق الجمعة، تم دخول اللاعب (ناتوبا) من دولة الكاميرون إلى الاسلام وهو اللاعب المهاجم بالفريق الاول بنادي الترسانة".

ونال مقطع الفيديو الذي نشره نادي الترسانة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك تفاعلًا من جانب جماهير الفريق الليبي بجانب بعض المتابعين.