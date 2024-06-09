لاعب الترسانة الليبي يعتنق الإسلام (فيديو)
أعلن نادي الترسانة الليبي اعتناق لاعبه الكاميروني ناتوبا الإسلام بشكل رسمي.
وقال الترسانة في بيان رسمي:" الحمد للّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم أهديه إلى الطريق المستقيم.. بجامع العريفي - سوق الجمعة، تم دخول اللاعب (ناتوبا) من دولة الكاميرون إلى الاسلام وهو اللاعب المهاجم بالفريق الاول بنادي الترسانة".
ونال مقطع الفيديو الذي نشره نادي الترسانة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك تفاعلًا من جانب جماهير الفريق الليبي بجانب بعض المتابعين.
ويلعب الترسانة حاليًا في دوري الدرجة الأولى في ليبيا، وينافس من أجل العودة للدوري الممتاز في الموسم المقبل.
وخاض الترسانة تدريباته مساء السبت استعدادًا لخوض مواجهة أبي الأشهر التي تقام يوم الاثنين المقبل في دوري الدرجة الأولى الليبي.
وخسر الترسانة مواجهة الجولة الماضية أمام النصر زليتن بنتيجة 0-1.
ويتطلع الترسانة للعودة إلى منافسات الدوري الليبي الممتاز بعد غياب طويل منذ موسم 2017 – 2018 حين ودع دوري الأضواء.
ولم يسبق للترسانة التتويج بلقب الدوري الليبي من قبل خلال مشاركاته في النسخ التاسعة التي لعب بها بدوري الأضواء.