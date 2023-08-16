أنسو فاتي يقرر الرحيل عن برشلونة

ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن المهاجم الشاب يعتبر الآن أن أفضل شيء هو مغادرة نادي برشلونة، بعد حديثه مع تشافي.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "قبل عدة أسابيع أوضح تشافي لأنسو فاتي أن أفضل شيء يمكن أن يفعله هو مغادرة برشلونة، ورد عليه المهاجم الشاب في ذلك الوقت بأن رغبته هي الاستمرار ومحاولة الحصول على مركز أساسي مع الفريق".

وأضافت: "ومع ذلك، فإن التحضير للموسم ومباراة الدوري الأولى جعلت أنسو يغير رأيه ويبحث عن مخرج".