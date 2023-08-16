أنسو فاتي يقرر الرحيل عن برشلونة
قرر أنسو فاتي، نجم نادي برشلونة الشاب، الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، مشيرًا إلى رغبته في عدم الاستمرار.
ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن المهاجم الشاب يعتبر الآن أن أفضل شيء هو مغادرة نادي برشلونة، بعد حديثه مع تشافي.
وقالت الصحيفة في تقريرها: "قبل عدة أسابيع أوضح تشافي لأنسو فاتي أن أفضل شيء يمكن أن يفعله هو مغادرة برشلونة، ورد عليه المهاجم الشاب في ذلك الوقت بأن رغبته هي الاستمرار ومحاولة الحصول على مركز أساسي مع الفريق".
وأضافت: "ومع ذلك، فإن التحضير للموسم ومباراة الدوري الأولى جعلت أنسو يغير رأيه ويبحث عن مخرج".
وكان الدولي الإسباني يأمل في إقناع تشافي بأن بإمكانه الحصول على مكان في التشكيل الأساسي، وأن يكون جزءًا أساسيًا من الفريق، لكن أصبح من الواضح له بالفعل أن هذا لن يحدث".
ويرى فاتي أن المدرب لا يثق به، حيث طلب تشافي من النادي التعاقد مع المزيد من لاعبي الخط الأمامي.
وفي مواجهة هذا السيناريو السلبي، أعطى أنسو فاتي الأوامر لوكلائه لإيجاد فريق له، وأحد الأندية التي ارتبط بها في الساعات القليلة الماضية هو أتلتيكو مدريد.