جمهور فينورد يودّع سلوت بعد تأكد رحيله إلى ليفربول (فيديو)
ودَّعت جماهير نادي فينورد الهولندي المدرب أرني سلوت بطريقة رائعة بعد إعلانه الرحيل لقيادة ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل.
وخاض فينورد مباراته الأخيرة في الدوري الهولندي، خلال الموسم الحالي، بعد تغلبه على إكسيلسيور بنتيجة 4-0 ، اليوم الأحد، في ختام منافسات الدوري.
وسجل رباعية فينورد غيرنوت تراونر في الدقيقة 48، وأوندريج لينغر في الدقيقة 63، ودافيد هانكو في الدقيقة 75، ولوتشارل غيرترويدا من ضربة جزاء في الدقيقة 86.
وأنهى فينورد منافسات الدوري الهولندي هذا الموسم محتلاً المركز الثاني برصيد 84 نقطة خلف إيندهوفن البطل بفارق 7 نقاط.
وهتفت جماهير فينورد بحرارة للمدرب أرني سلوت عقب نهاية اللقاء بعد إعلان رحيله إلى نادي ليفربول الإنجليزي.
وأعلن نادي فينورد، خلال الساعات الماضية، في بيان رسمي رحيل مدربه بشكل رسمي بعد ساعات من إعلان المدرب سلوت اتفاقه بشكل نهائي لقيادة ليفربول خلفًا للمدرب الألماني يورغن كلوب.
وتولّى سلوت قيادة فينورد، بداية من صيف 2021، وعلى مدار 3 مواسم متتالية، كما سبق له تدريب ألكمار أيضًا.
وفاز سلوت بلقب الدوري الهولندي مع فينورد، كما تُوج أيضًا بلقب الكأس.
وأعلن يورغن كلوب رحيله عن تدريب ليفربول مع نهاية الموسم الحالي ليبدأ مسؤولو الريدز اتصالات مكثفة من أجل الاتفاق مع مدرب آخر قبل الاستقرار على تعيين سلوت لقيادة الفريق.