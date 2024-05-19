جمهور فينورد يودّع سلوت بعد تأكد رحيله إلى ليفربول (فيديو)

ودَّعت جماهير نادي فينورد الهولندي المدرب أرني سلوت بطريقة رائعة بعد إعلانه الرحيل لقيادة ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل.

وخاض فينورد مباراته الأخيرة في الدوري الهولندي، خلال الموسم الحالي، بعد تغلبه على إكسيلسيور بنتيجة 4-0 ، اليوم الأحد، في ختام منافسات الدوري.

وسجل رباعية فينورد غيرنوت تراونر في الدقيقة 48، وأوندريج لينغر في الدقيقة 63، ودافيد هانكو في الدقيقة 75، ولوتشارل غيرترويدا من ضربة جزاء في الدقيقة 86.

وأنهى فينورد منافسات الدوري الهولندي هذا الموسم محتلاً المركز الثاني برصيد 84 نقطة خلف إيندهوفن البطل بفارق 7 نقاط.