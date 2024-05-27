النصر يكرم عمر هوساوي مدافع الاتحاد المعتزل (فيديو)

عمر هوساوي، كان قد أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري، بعد تكرار إصاباته، وعدم قدرته على المشاركة بصفة مستمرة.

ولعب هوساوي لناديي النصر 9 سنوات والاتحاد 4 سنوات، ليسدل الستار على مسيرة امتدت لأكثر من 15 عامًا مع كرة القدم.

وقبل بداية المباراة نزل هوساوي إلى أرض الملعب، ونظّم زملاؤه ممرًا شرفيًا لتحيته، ثم دخل الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنصر، وأهدى اللاعب قميصًا للفريق مثبّتًا على لوحة، يحمل توقيعات جميع لاعبيه.