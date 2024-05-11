قارورة مياه تصطدم برأس ديوكوفيتش أثناء توقيعه تذكارات في بطولة إيطاليا (فيديو)
تلقى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، رعاية طبية بعدما اصطدمت برأسه قارورة مياه، عقب فوزه على الفرنسي كورونتا موتيه في الدور الثاني ببطولة إيطاليا المفتوحة، أمس الجمعة.
وكان اللاعب الصربي يوقّع على التذكارات بعد فوزه بسهولة 6-3 و6-1 على اللاعب الفرنسي عندما اصطدمت برأسه قارورة مياه وأمسك برأسه ونزل على ركبتيه، وظل في هذه الوضعية عدة ثوان وهرع إليه الموظفون لمساعدته حتى يغادر الملعب.
وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي أن قارورة المياه سقطت من حقيبة ظهر أحد المشجعين واصطدمت برأس ديوكوفيتش.
ونفى منظمو البطولة أن يكون هناك ما يدعو للقلق بشأن حالته.
وقال حساب البطولة الرسمي على منصة "إكس": "لدى مغادرته الملعب الرئيسي في ختام مباراته، تعرض نوفاك ديوكوفيتش لضربة على الرأس بقارورة مياه في أثناء توقيع التذكارات للمشجعين".
وأضاف: "خضع للإجراءات الطبية الملائمة، وغادر بالفعل مجمع الملاعب ليعود إلى فندقه".
وكتب ديوكوفيتش عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "شكرا على الرسائل التي أبدت اهتماما بحالتي. كان هذا مجرد حادث وأنا بخير في الفندق مع وضعي لكيس من الثلج. أراكم جميعا يوم الأحد".
ويلعب ديوكوفيتش في المباراة المقبلة أمام التشيلي أليخاندرو تابيلو.