قارورة مياه تصطدم برأس ديوكوفيتش أثناء توقيعه تذكارات في بطولة إيطاليا (فيديو)

وكان اللاعب الصربي يوقّع على التذكارات بعد فوزه بسهولة 6-3 و6-1 على اللاعب الفرنسي عندما اصطدمت برأسه قارورة مياه وأمسك برأسه ونزل على ركبتيه، وظل في هذه الوضعية عدة ثوان وهرع إليه الموظفون لمساعدته حتى يغادر الملعب.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي أن قارورة المياه سقطت من حقيبة ظهر أحد المشجعين واصطدمت برأس ديوكوفيتش.