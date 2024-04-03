رونالدو يكسر رقم مارادونا وزيكو ويهدد ميسي

نجح مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو في كسر رقم أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا والنجم البرازيلي زيكو، بعدما سجل هدفين من ركلتين حرتين مباشرتين، من بين 3 أهداف (هاتريك) وقع عليها في مباراة فريقه أمام نادي أبها ضمن الجولة الـ 26 من الدوري السعودي الممتاز.

وفي أعقاب مهرجان تهديفي لافت للنصر أمام أبها، استقر على نتيجة (8 ـ 0)، رفع رونالدو رصيد أهدافه في صدارة هدافي الدوري السعودي إلى 29 هدفًا في 24 مباراة خاضها مع الفريق في الموسم الحالي حتى الآن.

وجاء الهدف الأول من تصويبة صاروخية سددها رونالدو إثر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ11، وفي الدقيقة 21 وبالطريقة نفسها، سدد رونالدو كرة قوية ليسجل الهدف الثاني للنصر، فيما جاء الهدف الثالث في الدقيقة 42.