رونالدو يكسر رقم مارادونا وزيكو ويهدد ميسي
نجح مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو في كسر رقم أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا والنجم البرازيلي زيكو، بعدما سجل هدفين من ركلتين حرتين مباشرتين، من بين 3 أهداف (هاتريك) وقع عليها في مباراة فريقه أمام نادي أبها ضمن الجولة الـ 26 من الدوري السعودي الممتاز.
وفي أعقاب مهرجان تهديفي لافت للنصر أمام أبها، استقر على نتيجة (8 ـ 0)، رفع رونالدو رصيد أهدافه في صدارة هدافي الدوري السعودي إلى 29 هدفًا في 24 مباراة خاضها مع الفريق في الموسم الحالي حتى الآن.
وجاء الهدف الأول من تصويبة صاروخية سددها رونالدو إثر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ11، وفي الدقيقة 21 وبالطريقة نفسها، سدد رونالدو كرة قوية ليسجل الهدف الثاني للنصر، فيما جاء الهدف الثالث في الدقيقة 42.
وأصبح في رصيد النجم البرتغالي 63 هدفًا من ضربات حرة مباشرة، ليكسر بذلك رقم الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، نجم منتخب الأرجنتين ونابولي وبرشلونة وبوكا جونيور سابقًا، ونجم الكرة البرازيلية السابق زيكو.
كما أصبح رونالدو على بعد 3 أهدف فقط ليعادل رقم النجم الأرجنتيني وغريمه التقليدي ليونيل ميسي الذي يملك حتى الآن 66 هدفًا من ضربات حرة مباشرة.
وتشير تقارير إحصائية إلى أن البرازيلي جونينهو لاعب ليون الفرنسي السابق هو اللاعب الأكثر تهديفًا من ضربات حرة مباشرة برصيد 77 هدفًا متقدمًا على مواطنيه بيلي (70 هدفًا) ورونالدينهو (66 هدفًا) والأرجنتيني ميسي (66 هدفًا).