SBC: كريم بنزيما يقترب من اللعب في الدوري السعودي

وقال الإعلامي عبدالرحمن العامر المذيع بقناة (SBC) السعودية إن كريم بنزيما اقترب من اللعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

وأوضح: "هناك مفاوضات مع أحد الأندية السعودية، وهي في مراحلها الأخيرة، وبنزيما يقترب من التواجد داخل الدوري السعودي".

ورفض عبدالرحمن العامر الإفصاح عن اسم النادي الذي يتفاوض مع كريم بنزيما، مكتفيًا بالقول إن المهاجم الفرنسي وافق على اللعب بالدوري السعودي، والمفاوضات في مراحلها الأخيرة.