تير شتيغن يكشف مفتاح فوز برشلونة على نابولي
كشف الألماني تير شتيغن حارس برشلونة مفتاح فوز برشلونة على نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف برشلونة منافسه نابولي غدًا الثلاثاء وتعادل الفريقان الشهر الماضي 1/1 في إيطاليا.
ويحتاج برشلونة للفوز على نابولي أو التعادل 0/0 لضمان التأهل إلى ربع النهائي، في حين سيودّع برشلونة المسابقة حال الخسارة أو التعادل 2/2 أو أكثر.
وقال تير شتيغن في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "مفتاح الفوز غدًا هو عدم مشاركة نابولي في اللعب، والضغط عليهم وعدم حصولهم على فرص".
وأضاف: "نريد الدفاع كما هي الحال دائمًا بالكرة، لقد قدمنا أداءً جيدًا في مباراة الذهاب وعلينا أن نحاول ذلك، يجب أن نمنعهم من امتلاك الكرة".
وتابع حارس برشلونة: "قوتهم تكمن في امتلاك الكرة، تحريكها وإرباك الفريق المنافس، لدينا الفكرة ذاتها، امتلاك الكرة وعدم السماح لهم بامتلاكها لفترة طويلة وعندما يمتلكونها يجب أن يشعروا بضغط كبير لنتمكن من استردادها".
وأكد: "نرغب دائمًا في الحفاظ على نظافة شباكنا، كنا نؤدي بشكل أفضل بكثير مؤخرًا، في الذهاب كان لديهم مدرب جديد وكان لديهم أيام قليلة للتحضير للمباراة".
وتلقى برشلونة هدفين فقط في آخر خمس مباريات، ولم يتلق أي هدف في آخر ثلاث مباريات.
وأتم شتيغن: "لكنهم كانوا فريقًا تنافسيًّا للغاية وقد تحسنوا كثيرًا في هذه الأسابيع، نحن نركز على شؤوننا، لا يؤثر علينا ما يفعلونه، المهم بالنسبة لنا هو لعب كرة قدَم بشكل جيّد".
ومنذ تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2014/2015 لم يصل برشلونة إلى المباراة النهائية.
وعن ذلك قال شتيغن: "صحيح أننا لم نصل إلى أيّ نهائي آخر منذ 2015، ولكن كثيرًا ما كنا قريبين جدًّا وبسبب أخطائنا لم ننجح، لكنني أفضّل محاولة ذلك مرة أخرى وأن يأتي اليوم، أمام نابولي سنختبر أنفسنا مرة أخرى".
وأوضح: "يجب أن نفكر في الغد وليس كثيرًا في الماضي، الذي لا يمكننا تغييره بعد الآن".
وواصل شتيغن الذي وصل للعب 400 مباراة مع برشلونة: "نلعب على ملعبنا، نأتي بمشاعر جيدة، لم نتلقَّ أيّ أهداف في آخر ثلاث مباريات، نأمل في مواصلة هذا الخط للتأهل، رغم أن الخسائر جعلت الأمور أكثر توازنًا".
وأردف: "كلما ركزنا أكثر على كرة القدم سيكون ذلك أفضل، إذا بدأنا نفكر في أمور أخرى أعتقد أننا كلاعبين نخطئ، نريد التقدم للمرحلة التالية والوصول للدور التالي من البطولة".
وشارك شتيغن في 23 مباراة في مختلف المسابقات مع برشلونة الموسم الحالي، حيث غاب بضع مباريات بسبب الإصابة، وتلقى 20 هدفًا وحافظ على نظافة الشباك 11 مرة.