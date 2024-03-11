تير شتيغن يكشف مفتاح فوز برشلونة على نابولي

كشف الألماني تير شتيغن حارس برشلونة مفتاح فوز برشلونة على نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة منافسه نابولي غدًا الثلاثاء وتعادل الفريقان الشهر الماضي 1/1 في إيطاليا.

ويحتاج برشلونة للفوز على نابولي أو التعادل 0/0 لضمان التأهل إلى ربع النهائي، في حين سيودّع برشلونة المسابقة حال الخسارة أو التعادل 2/2 أو أكثر.

وقال تير شتيغن في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "مفتاح الفوز غدًا هو عدم مشاركة نابولي في اللعب، والضغط عليهم وعدم حصولهم على فرص".

وأضاف: "نريد الدفاع كما هي الحال دائمًا بالكرة، لقد قدمنا ​​أداءً جيدًا في مباراة الذهاب وعلينا أن نحاول ذلك، يجب أن نمنعهم من امتلاك الكرة".