مدافع شتوتغارت يفجر صراعا بين النصر والأهلي السعوديين

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات ناديي النصر والأهلي السعوديين لضم المدافع الياباني هيروكي إيتو، لاعب شتوتغارت الألماني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان إيتو، الذي يلعب قلب دفاع وظهير أيسر، شارك في 29 مباراة مع فريقه الألماني، خلال الموسم الماضي، بمسابقتي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، وصنع تمريرتين حاسمتين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن النصر السعودي أبدى أولا اهتماما بالتعاقد مع هيروكي إيتو، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ثم انضم الأهلي، إلى سباق التعاقد مع اللاعب الياباني، حيث تقدم الناديان بعروض مغرية للغاية.

وأوضح التقرير، أن الناديين كانا على استعداد لفعّل بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع شتوتغارت، والذي يقدر بحوالي 30 مليون يورو، لكن إيتو، يرفض حتى الآن مغادرة النادي الألماني.