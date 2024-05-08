قبل لقاء الأهلي.. فريق من الدرجة 2 يطيح بالترجي التونسي من سباق الكأس

أطاح نادي محيط قرقنة، صاحب المركز 11 في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في تونس، بالترجي التونسي من سباق الدور 32 لكأس تونس لموسم 2023ـ 2024، بالفوز عليه (2 ـ 1) إثر تمديد الوقت بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف من الجانبين.

وفي المباراة التي احتضنها ملعب الطيب المهيري بصفاقس (جنوب) نجح نادي محيط قرقنة، الذي بلغ نصف النهائي مرة واحدة في أحسن مشاركاته في تاريخ مسابقة الكأس، في استغلال حالتي طرد للاعبي الترجي هاني عمامو وأمان الله مجاهد، ليباغت حارس الترجي معز بن شريفية بهدف أول لمهاجمه جعفر موسى في الدقيقة 69.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة، أعلن الحكم عن ضربة جزاء للترجي سجلها ياسين مرياح ليعادل بها النتيجة ويدفع الفريقين لخوض الوقتين الإضافيين.

وسجل محمد أمين الزيتوني هدف الفوز والتأهل لمحيط قرقنة في الدقيقة 112 بعد أن راوغ المدافع ياسين مرياح ووضع الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى معز بن شريفية حارس الترجي.