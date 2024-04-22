دريمز يختار توقيتا صعبا لمباراة العودة أمام الزمالك
اختار نادي دريمز الغاني توقيتا صعبا، من أجل مواجهة الإياب ضد الزمالك المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
واكتفى فريق الزمالك بالتعادل السلبي مع ضيفه دريمز الغاني، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مساء الأحد.
وضع الزمالك آمال التأهل للنهائي على المحك، مرهونة بتحقيق تعادل إيجابي خارج الديار، أو الفوز بأي نتيجة خلال مباراة الإياب، بعدما أهدر لاعبو الأبيض عديد الفرص أمام مرمى الفريق الأبيض، الذي قدم مباراة دفاعية قوية.
ومن المقرر أن يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره دريمز، مساء الأحد المقبل، في إياب الدور ذاته.
وقال برنس عبد الحميد، نائب رئيس نادي دريمز الغاني، في تصريحات تلفزيونية، عقب اللقاء، إن إدارة ناديه اختارت اللعب الرابعة عصرا في مباراة الإياب على بتوقيت غانا، السادسة بتوقيت القاهرة، مؤكدا أن درجة الحرارة ستكون عالية جدا في هذا التوقيت.
ودائما ما تختار الأندية الأفريقية اللعب أمام الأندية المصرية في هذا التوقيت، للتأثير على الحالة البدنية للاعبين المصريين غير المعتادين على اللعب في هذا التوقيت في ظل الرطوبة العالية بالملاعب الأفريقية.
وأشار عبد الحميد إلى أن ما حققه فريقه بالتعادل أمام الزمالك يُمكن وصفه بالإنجاز، عن طريق التكتل الدفاعي لمنع هجوم الأبيض من الوصول إلى المرمى.
وأوضح أن هدف فريقه في مباراة الإياب، هو الفوز على الزمالك، لذلك سيخوض اللقاء بحذر واحترام كبير، مضيفًا: "نعلم جيدًا حجم المنافس ونكن له كل الاحترام، وهو ما سيساعدنا في تخطيه".
واستطاع الزمالك خلال مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية وتصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.