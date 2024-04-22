دريمز يختار توقيتا صعبا لمباراة العودة أمام الزمالك

اختار نادي دريمز الغاني توقيتا صعبا، من أجل مواجهة الإياب ضد الزمالك المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واكتفى فريق الزمالك بالتعادل السلبي مع ضيفه دريمز الغاني، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مساء الأحد.

وضع الزمالك آمال التأهل للنهائي على المحك، مرهونة بتحقيق تعادل إيجابي خارج الديار، أو الفوز بأي نتيجة خلال مباراة الإياب، بعدما أهدر لاعبو الأبيض عديد الفرص أمام مرمى الفريق الأبيض، الذي قدم مباراة دفاعية قوية.

ومن المقرر أن يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره دريمز، مساء الأحد المقبل، في إياب الدور ذاته.