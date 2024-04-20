كشف موقع "ريليفو" عن مفاجأة في تشكيل ريال مدريد للكلاسيكو أمام برشلونة، غدا الأحد.

ويستضيف ريال مدريد على ملعبه سانتياغو برنابيو برشلونة، في قمة مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وبحسب الموقع، فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سيعطي الأولوية لرأي اللاعبين ومشاعرهم قبل اعتماد التشكيلة الأساسية للكلاسيكو.

وذكر الموقع أن أنشيلوتي سيعتمد على لوكاس فاسكيز في التشكيلة الأساسية، بعد أن لعب دورًا بارزًا أمام مانشستر سيتي، رغم أنه شارك في 20 دقيقة فقط.

وأكد "ريليفو" أن الجهاز الفني لريال مدريد سعيد بمستوى فاسكيز وبموقفه والكفاءة المهنية التي يظهرها دائمًا في غرفة تبديل الملابس.

وأضاف الموقع أن أنشيلوتي قرر إراحة داني كارفاخال، بعد أن أنهى مباراة مانشستر سيتي بتشنجات، وطلب التبديل في الدقيقة 110.