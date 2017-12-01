نتائج قرعة كأس العالم روسيا 2018.. مجموعات صعبة للمنتخبات العربية

أجريت قرعة كأس العالم روسيا 2018 بالعاصمة الروسية موسكو، وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونخبة من أساطير كرة القدم حول العالم.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبي المغرب وتونس في مجموعات نارية، بينما اصطدمت السعودية بمصر مع روسيا وأوروغواي في المجموعة الأولى.

المجموعة الأولى: روسيا ، أوروغواي ، مصر، السعودية.

المجموعة الثانية: البرتغال، إسبانيا، المغرب، إيران.

المجموعة الثالثة: فرنسا، بيرو، الدنمارك، أستراليا.

المجموعة الرابعة: الأرجنتين، كرواتيا، أيسلندا، نيجيريا.

المجموعة الخامسة: البرازيل، سويسرا، كوستاريكا، صربيا.

المجموعة السادسة: ألمانيا، المكسيك، السويد، كوريا الجنوبية.

المجموعة السابعة: بلجيكا، إنجلترا، تونس، بنما.

المجموعة الثامنة: بولندا، كولومبيا، اليابان، السنغال.