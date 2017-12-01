نتائج قرعة نهائيات كأس العالم روسيا 2018.. المغرب وتونس تحت حصار 4 عمالقة

وقع منتخب المغرب في مجموعة صعبة بكأس العالم لكرة القدم 2018 حيث يواجه إسبانيا بطلة العالم 2010، والبرتغال بطلة أوروبا إلى جانب إيران، وذلك في المجموعة الثانية في نهائيات روسيا بعد سحب القرعة اليوم الجمعة.

ويبدأ المغرب، العائد إلى النهائيات لأول مرة منذ 1998، مشواره بمواجهة إيران في سان بطرسبرغ يوم 15 يونيو حزيران 2018 وبعدها بخمسة أيام يلتقي مع البرتغال في موسكو.

وينهي فريق المدرب إيرفي رينار مباريات المجموعة بمواجهة جاره الاسباني يوم 25 يونيو.

وأسفرت القرعة عن وقوع تونس في المجموعة السابعة إلى جوار بلجيكا، وإنجلترا، وبنما.

وستخوض تونس أولى مبارياتها في البطولة في 18 يونيو حزيران المقبل أمام إنجلترا في فولجوجراد.

والمباراة الثانية ستكون أمام بلجيكا في موسكو في 23 يونيو حزيران، وتختتم مباريات الدور الأول أمام بنما في 28 من الشهر ذاته في سارانسك.

وتأهلت تونس إلى البطولة للمرة الخامسة في تاريخها بعد تصدر مجموعتها في تصفيات أفريقيا على حساب الكونجو الديمقراطية ،وغينيا، وليبيا.

وقال مراد العقبي مساعد مدرب منتخب تونس لكرة القدم اليوم الجمعة إن قرعة كأس العالم 2018 وضعت فريقه في مجموعة صعبة، لكنه لن يخشى المنافسين، وأوقعت القرعة تونس مع إنجلترا، وبلجيكا، وبنما، في المجموعة السابعة.

وقال العقبي لرويترز:”كل المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم قوية، لكن في كرة القدم لا تجب الخشية من المنافسين، رغم صعوبة المجموعة”.

وأضاف مدافع منتخب تونس السابق:”سنواجه منتخب إنجلترا الذي يعتبر من بين أفضل ستة منتخبات عالميًا في الوقت الحالي، وهو منافس من الحجم الثقيل، إضافة إلى منتخب بلجيكا الذي يضم لاعبين ممتازين، ويقدم مستويات قوية، وتأهل في صدارة مجموعته”. وتابع:”صحيح أننا سنواجه منتخبات قوية، لكن المنتخب التونسي عادة ما يقدم أفضل ما لديه عندما يواجه منافسين من الحجم الثقيل، بسبب روح التحدي للاعبين وسبق للفريق الانتصار على منتخب بلجيكا سابقًا”.

ويرى مساعد مدرب تونس ضرورة الاستعداد جيدًا لخوض النهائيات من خلال زيادة الجاهزية البدنية والفنية، خاصة أن الفريق سيواجه منتخبات معروفة بقوتها البدنية.

وستواجه تونس إنجلترا في افتتاح منافسات مجموعتها في تكرار لسيناريو نهائيات كأس العالم العام 1998 عندما خسرت 2-صفر.

وتأمل تونس في التأهل إلى الدور الثاني بكأس العالم في مشاركتها الخامسة في أكبر حدث كروي.