قرعة نهائيات كأس العالم 2018.. مجموعة السعودية ومصر “صراع عربي” يهدد أصحاب الضيافة

أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2018 عن وقوع منتخبي مصر والسعودية في مجموعة واحدة بالمونديال، وهي المجموعة الأولى التي تضم منتخب روسيا صاحب الضيافة بجانب منتخب أوروغواي.

ويلتقي المنتخبان مصر والسعودية في الجولة الأخيرة من عمر منافسات المجموعة الأولى بالمونديال، وهو الأمر الذي يجعل المنتخبيْن يبحثان عن نتائج طيبة قبل مواجهتهما معًا.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز حظوظ وفرص مصر والسعودية بشكل عام في ضوء قرعة المونديال.. في السطور القادمة:

صراع عربي

يبدو هناك صراع عربي شرس ومرير بين منتخبي مصر والسعودية، خاصة أن المجموعة ليست قوية بالشكل المرعب الذي يتخيله البعض، بل تبدو الفرص متاحة لإمكانية إزاحة حامل اللقب أو منتخب أوروغواي.

ويبدو الصراع الأقرب والأقوى بين مصر والسعودية للمنافسة على الصدارة والتأهل بشكل رسمي إلى الدور الثاني مع روسيا أو أوروجواي، وإن كانت السيليستي الأقرب للصعود.

خطر أوروغواي

يبدو منتخب أوروغواي الخطر الأكبر والمرشح الأول للصدارة؛ لأنه أحد المنتخبات الكبرى والمتميزة في العالم، وفي وجود العديد من نجومه المتألقين والمتميزين، وعلى رأسهم الثنائي المرعب إدينسون كافاني ولويس سواريز.

ويعتمد أوروغواي على خبرات مديره الفني القدير والعجوز كارلوس تاباريز، الذي يتولى قيادته منذ سنوات، وبالتالي هناك حالة من الاستقرار تجعل السيليستي الأقرب والأوفر حظًا لخطف بطاقة الصدارة.

ورغم قوة أوروجواي إلا أن لقاءه ضد روسيا تحديدًا سيحسم العديد من الأمور الخاصة بمنافسات المجموعة.

منتخب روسيا ليس مرعبًا

يبدو منتخب روسيا ليس مرعبًا كما يتصور البعض، فهو فريق يملك لاعبين جيدين بصورة جماعية، وربما يتأثر بضغوط الضيافة.

ويعتمد روسيا على قدرات جماعية في توليفة صنعها المدير الفني تشيريشوف، ولكنه لا يملك لاعبين مشهورين أو أصحاب موهبة مميزة تجعلهم الأفضل.

وفي آخر 4 مباريات ودية، فاز منتخب روسيا على كوريا الجنوبية ولم يفز في 3 مباريات أمام إيران والأرجنتين وإسبانيا.

صلاح سلاح الفراعنة.. والخبرات سلاح السعودية

يعتمد منتخب مصر على قدرات وتألق نجمه الموهوب محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي يجعله من أبرز اللاعبين الذين يتابعهم العالم كله.

ويقدم صلاح مستويات مميزة مع مصر حاليًا، خاصة أن المنتخب يعتمد على سرعاته وتحركاته بشكل كبير، وبالتالي الأمور ستكون مميزة أمام الفرعون لتحقيق مفاجأة في بلاد روسيا.

ويراهن منتخب السعودية على خبرات العديد من لاعبيه المتميزين، مثل نواف العابد وسالم الدوسري وتيسير الجاسم ونواف هزازي وناصر الشمراني.