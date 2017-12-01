قرعة كأس العالم روسيا 2018.. العرب ينتظرون مصيرهم بسخرية بالغة (شاهد)

تنتظر 4 دول عربية قرعة منتخباتها في كأس العالم روسيا 2018 بترقب بالغ، فالقرعة التي ستجرى اليوم الجمعة، ستكون حاسمة في تحديد مصير تلك المنتخبات من حيث الخروج مبكرًا من المونديال أو استكمال المشوار والوصول بعيدًا.

وتأهلت لأول مرة 4 منتخبات لكأس العالم هي مصر والسعودية والمغرب وتونس.

وفي الوقت الذي سافر فيه مسؤولو الرياضة بتلك المنتخبات إلى روسيا لحضور قرعة كأس العالم، ظلت جماهير تلك المنتخبات تترقب مصيرها على مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية بالغة.

فقد سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالدول الأربعة من مستوى منتخبات بلادهم، مقارنة بالمنتخبات العالمية الكبيرة، ألمانيا وفرنسا والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وإنجلترا، متوقيعن نتائج كبيرة حال حدوث تلك المواجهات بعد إجراء القرعة.

وسبق أن خسرت السعودية أمام ألمانيا بثمانية أهداف خلال مونديال 2006.

ويقام حفل القرعة مساء اليوم الجمعة 1 ديسمبر، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة و17:00 بتوقيت القاهرة و16:00 بتوقيت تونس و15:00 بتوقيت الرباط و15:00 بتوقيت غرينتش.

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة وعددها 32 منتخبًا إلى 8 مجموعات، تضم كل واحدة منها 4 منتخبات، وستحدد القرعة الدول المتنافسة التي ستتقابل، خلال مرحلة المجموعات، مع الكشف عن موعد كل مباراة من المباريات.

وسيتأهل إلى دور الـ16 متصدر كل مجموعة ووصيفه، علمًا بأن منافسات كأس العالم 2018 ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو في 11 مدينة مختلفة، حيث سيتم إجراء 64 مباراة في المجموع.

أتوقع حظ منتخباتنا العربيه في قرعة كأس العالم زي كذا????????

.

#قرعة_كأس_العالم2018

pic.twitter.com/4SPohbNGZi — صقر الشلاحي????_____ (@sgr__1400) December 1, 2017