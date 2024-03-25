حسام حسن يصدم الأهلي والزمالك

وتعرض حسام حسن لانتقادات لاذعة بسبب عدم اختيار أي لاعب من الزمالك، ثم تركه للاعب حسين الشحات للأهلي، رغم شفائه من الإصابة.

وعن اختياراته للفريق، قال مدرب المنتخب المصري: "الجميع يعلم أن هدفنا مصلحة منتخب مصر، ولا أجامل ولا أوازن في الاختيارات".

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الأحد، للحديث عن مباراة كرواتيا: "لم أجامل الأهلي والزمالك على حساب منتخب مصر، ولن أُريح لاعبًا أساسيًا عندي عشان يروح يلعب مع النادي بتاعه".

وتابع: "لن أفتح بابًا للمجاملات لأننا نستعد بقوة لتصفيات كأس العالم، وكأس الأمم الأفريقية".