حسام حسن يصدم الأهلي والزمالك
وجّه حسام حسن مدرب منتخب مصر صدمة إلى ناديي الأهلي والزمالك بسبب اختبارات اللاعبين المنضمين للفريق.
وتعرض حسام حسن لانتقادات لاذعة بسبب عدم اختيار أي لاعب من الزمالك، ثم تركه للاعب حسين الشحات للأهلي، رغم شفائه من الإصابة.
وعن اختياراته للفريق، قال مدرب المنتخب المصري: "الجميع يعلم أن هدفنا مصلحة منتخب مصر، ولا أجامل ولا أوازن في الاختيارات".
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الأحد، للحديث عن مباراة كرواتيا: "لم أجامل الأهلي والزمالك على حساب منتخب مصر، ولن أُريح لاعبًا أساسيًا عندي عشان يروح يلعب مع النادي بتاعه".
وتابع: "لن أفتح بابًا للمجاملات لأننا نستعد بقوة لتصفيات كأس العالم، وكأس الأمم الأفريقية".
من جهة أخرى شدد حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم على أهمية الدعم الجماهيري للفريق، وذلك قبل مواجهة نظيره الكرواتي، يوم الثلاثاء المقبل، في نهائي الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها مصر.
وافتتحت مصر البطولة بالفوز على نيوزيلندا 1-صفر، يوم الجمعة الماضي، في الدور قبل النهائي على استاد مصر في العاصمة الإدارية.
وستلتقي مصر في النهائي مع كرواتيا التي تغلبت على تونس 5-4 بركلات الترجيح، أمس السبت، في المباراة الأخرى في قبل النهائي في استاد القاهرة.
وقال حسام حسن: "توافد الجماهير يحفزنا في أي مباراة، وأتوقع زيادة العدد في المدرجات أمام كرواتيا".
وعن مشاركة المنتخب في البطولة الودية، قال حسن في التصريحات التي نشرها الاتحاد المصري عبر صفحته على فيسبوك: "بطولة كأس عاصمة مصر مفيدة لنا واكتسبنا خبرات كبيرة".
وعلّق حسن على إصابة إمام عاشور، الذي تعرض لإصابة خلال مباراة نيوزيلندا، وغياب أحمد حجازي، قائلاً: "خسارة إمام عاشور كبيرة، ولدينا البدائل المناسبة... حجازي من اللاعبين الكبار، وغادر المعسكر لظروف أسرية قوية".
وتستعد مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في يونيو/ حزيران المقبل.