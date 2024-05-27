سقوط تاريخي.. نادال يودع بطولة رولان غاروس للتنس مبكرًا

وودع نادال بطولة رولان غاروس للمرة الأولى في مسيرته بعد مسيرة رائعة توج خلالها بلقب هذه البطولة 14 مرة، وهو الأكثر تتويجًا بها.

وعانى نادال قبل البطولة من بعض الإصابات، وسط احتمالات أن تكون هذه النسخة الأخيرة للنجم الإسباني.