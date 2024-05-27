سقوط تاريخي.. نادال يودع بطولة رولان غاروس للتنس مبكرًا
ودّع الإسباني رافائيل نادال، حامل لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، النسخة الحالية للبطولة مبكرًا في مفاجأة مدوية.
وأطاح الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الرابع، بحامل اللقب من الدور الأول بنتيجة 6-3 و7-6 و6-3، اليوم الاثنين.
وودع نادال بطولة رولان غاروس للمرة الأولى في مسيرته بعد مسيرة رائعة توج خلالها بلقب هذه البطولة 14 مرة، وهو الأكثر تتويجًا بها.
وعانى نادال قبل البطولة من بعض الإصابات، وسط احتمالات أن تكون هذه النسخة الأخيرة للنجم الإسباني.
واستغل زفيريف البداية الضعيفة من جانب نادل وحسم الشوط الأول، كما استمر تفوق اللاعب الألماني في الشوط الثاني، الذي كان أقوى الأشواط من جانب نادال.
ويملك النجم الإسباني، صاحب الـ37 عامًا، مسيرة طويلة من النجاحات في بطولة رولان غاروس، بعدما حقق اللقب للمرة الأولى عام 2005 على حساب الأرجنتيني ماريانو بويرتا.
وحافظ نادال على لقبه في العام التالي 2006، بعد تغلبه على السويسري روغر فيدرير، وكرر تفوقه على اللاعب نفسه في النسخة التالية 2007.
وفاز نادال أيضًا بلقب رولان غاروس أعوام 2008 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2017 و2018 و2019 و2020 و2022.