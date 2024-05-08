موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة في مباراة النصر والأخدود

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو هدّاف الدوري السعودي جاهزيته للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه النصر أمام نادي الأخدود، غدًا الخميس، ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية، فإن المدرب البرتغالي للنصر لويس كاسترو لن يعفي مواطنه من خوض المباراة، على الرغم من أن الفريق فقد تقريبا كل حظوظه في المنافسة على اللقب.

وشارك رونالدو (32 هدفا ) في تدريبات النصر الجماعية، اليوم الإربعاء، استعدادا للقاء الأخدود، غدًا الخميس، على ملعب الأخير.

ويشار إلى أن النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 74 نقطة، متأخرا عن الهلال المتصدر بـ 12 نقطة، وذلك قبل 4 جولات من نهاية السباق، حيث يحتاج الهلال إلى نقطة واحدة للتتويج رسميا باللقب 19 في تاريخه.