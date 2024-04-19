بنود غريبة للغاية في عقد علاقة إندريك وصديقته الحسناء

اعترف إندريك بأن لديه "عقد حب" مع غابرييلي ميراندا، ولم يكن مدرب بالميراس أبيل فيريرا سعيدًا جدًا بهذا الأمر.

وأصبح إندريك البالغ من العمر 17 عامًا اسمًا مشهورًا في كرة القدم العالمية، وسينضم لريال مدريد الصيف المقبل.

وفي مثل هذه السن المبكرة، لا يزال نجم بالميراس يتعلم كيفية الحفاظ على خصوصية حياته الخاصة وما يقوله في الأماكن العامة.

وقال إندريك بأن لديه "عقد حب" مع غابرييلي ميراندا، يتكون من: عدم الإدمان (على الكحول أو المخدرات)، وتغيرات جذرية في المزاج، وكلاهما ملزم بقول "أنا أحبك".

وعندما سُئل مدرب بالميراس أبيل فيريرا عن "عقد"، لم يكن أبيل فيريرا سعيدًا للغاية وقال: "آمل ألا يضيع إندريك في أشياء غير متعلقة بكرة القدم، إنها نصيحة، دعه يركز، إذا أراد الوصول إلى مستويات أخرى، عليه التركيز على الأساسيات".

وتخشى جماهير ريال مدريد أن يكون إندريك من نوعية اللاعبين البرازيليين غير المهتمين كثيرًا بكرة القدم ما قد يؤثر على أدائه داخل الملعب.

وسجل إندريك 19 هدفًا، وصنع 3 في 72 مباراة مع بالميراس.