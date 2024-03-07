دعما لمنتخب مصر.. تأجيل مباراة الأهلي وإنبي بالدوري
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الخميس، تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز والتي كانت مقررة في 15 من الشهر الجاري.
وقالت الرابطة عبر موقعها على الإنترنت: "جاء قرار تأجيل المباراة دعما للمنتخب الوطني الأول قبل التوقف الدولي في مارس الجاري، على أن يتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق".
ويتصدر إنبي ترتيب الدوري المحلي برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 17 نقطة من سبع مباريات.
ويخوض منتخب مصر، بقيادة مدربه الجديد حسام حسن، بطولة ودية بالإمارات في شهر مارس الجاري بمشاركة كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.
وحل حسن، الهداف التاريخي لبلاده، محل المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعد خروج مصر من دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية إثر خسارتها 8-7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.
ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك، غدا الجمعة، في نهائي كأس مصر.
ويقام نهائي الكأس خارج البلاد للمرة الأولى في التاريخ، وسيستضيفه ملعب الأول بارك بالرياض.