دعما لمنتخب مصر.. تأجيل مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

وقالت الرابطة عبر موقعها على الإنترنت: "جاء قرار تأجيل المباراة دعما للمنتخب الوطني الأول قبل التوقف الدولي في مارس الجاري، على أن يتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق".

ويتصدر إنبي ترتيب الدوري المحلي برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 17 نقطة من سبع مباريات.