رفض شكوى الصفاقسي للحصول على نقاط مباراته أمام الترجي في الدوري
أعلنت رابطة الدوري التونسي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن قرارها بشأن الشكوى التي تقدم بها النادي الصفاقسي للمطالبة بنقاط مباراته أمام الترجي التونسي والتي انتهت بالتعادل (1 ـ 1) ضمن الجولة الخامسة من مجموعة الصراع على اللقب.
ورفض مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم، الأربعاء، "الإثارة" التي تقدم بها الصفاقسي ضد مشاركة لاعبي الترجي الأجانب في المباراة وذلك من حيث الشكل، معلنًا إقرار النتيجة الحاصلة على الميدان (1 ـ 1).
وقالت رابطة المحترفين في بيان: "بعد التمعن في ملف إثارة الصفاقسي ضد الترجي التونسي بخصوص مشاركة اللاعبين الأجانب، قررت الرابطة رفض الإثارة شكلاً، وإقرار النتيجة الحاصلة على الميدان"
وكان الصفاقسي تقدم بشكوى ضد الترجي بعدما اعتبر أن عدد لاعبيه الأجانب على الميدان تجاوز الحد الذي تسمح به قوانين الاتحاد التونسي لكرة القدم.
وتنص لوائح الدوري التونسي على إلزامية مشاركة 7 لاعبين تونسيين في التشكيل الأساسي، والسماح بوجود 4 أجانب فقط لكل فريق داخل الملعب.
وبدأ الترجي المباراة بتشكيلة مكونة من 7 لاعبين تونسيين، بجانب رباعي أجنبي، وشهدت المواجهة طرد روجر أهولو في الدقيقة 44، وتم تعويض النقص العددي بإخراج التونسي أسامة بوقرة، ودخول الجزائري حسام الدين غشة، ليصبح عدد اللاعبين المحليين على أرض الملعب 6 فقط بدلاً من 7.
لكن رابطة المحترفين أقرت، في اجتماعها اليوم، سلامة موقف الترجي، واعتماد النتيجة التي انتهت عليها المباراة وهي التعادل.
ويحتل الترجي المركز الأول في مجموعة المنافسة على اللقب، برصيد 14 نقطة فيما يوجد الصفاقسي في المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد مرور 6 جولات.