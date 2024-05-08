رفض شكوى الصفاقسي للحصول على نقاط مباراته أمام الترجي في الدوري

أعلنت رابطة الدوري التونسي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن قرارها بشأن الشكوى التي تقدم بها النادي الصفاقسي للمطالبة بنقاط مباراته أمام الترجي التونسي والتي انتهت بالتعادل (1 ـ 1) ضمن الجولة الخامسة من مجموعة الصراع على اللقب.

ورفض مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم، الأربعاء، "الإثارة" التي تقدم بها الصفاقسي ضد مشاركة لاعبي الترجي الأجانب في المباراة وذلك من حيث الشكل، معلنًا إقرار النتيجة الحاصلة على الميدان (1 ـ 1).

وقالت رابطة المحترفين في بيان: "بعد التمعن في ملف إثارة الصفاقسي ضد الترجي التونسي بخصوص مشاركة اللاعبين الأجانب، قررت الرابطة رفض الإثارة شكلاً، وإقرار النتيجة الحاصلة على الميدان"