منتخب مصر يسقط في فخ التعادل أمام غينيا بيساو (فيديو)
سقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام مضيفه غينيا بيساو بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب (24 سبتمبر)، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
سجل منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 42 عن طريق ماما بالدي، وأحرز منتخب مصر هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
وعزز منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة بالوصول إلى 10 نقاط، بقيادة المدير الفني حسام حسن، وارتفع رصيد المنتخب الغيني إلى 6 نقاط في المركز الثاني.
قدم منتخب مصر عرضاً باهتاً في الشوط الأول من عمر المباراة، بعدما لعب بشكل دفاعي مع تراجع كبير للخط الخلفي، بينما نجح المنتخب الغيني في استغلال حالة تراجع الفراعنة.
وأحدثت تبديلات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر نشاطًا كبيرًا، بعد مشاركة إمام عاشور في الشوط الثاني، الذي أهدر فرصة محققة بتسديدة فوق العارضة.
وأضاع محمد صلاح فرصة قريبة بتسديدة فوق العارضة، قبل أن يحرز هدف التعادل لصالح الفراعنة من تسديدة قوية.
وواصل منتخب مصر تبديلاته بمشاركة إبراهيم عادل على حساب تريزيجيه، كما لعب ناصر ماهر في الدقائق الأخيرة، وصنع فرصة قريبة لمنتخب مصر أهدرها صلاح.