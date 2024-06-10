منتخب مصر يسقط في فخ التعادل أمام غينيا بيساو (فيديو)

سقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام مضيفه غينيا بيساو بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب (24 سبتمبر)، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 42 عن طريق ماما بالدي، وأحرز منتخب مصر هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.