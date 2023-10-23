أندية الدوري الإيطالي توافق على عرضين لبث المباريات محليا

قال مصدران لرويترز، إن ممثلي أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وافقوا، اليوم الإثنين، على عرضين بقيمة 4.5 مليار يورو (4.8 مليار دولار) من منصة "دازون" وشبكة "سكاي" للحصول على حقوق بث مباريات المسابقة محليًّا في خمسة مواسم قادمة.

وأضاف المصدران أن 17 من أندية المسابقة، البالغ عددها 20، صوتت لصالح الصفقة.

والتقى ممثلو أندية المسابقة في ميلانو، اليوم الإثنين، للنظر في العرضين واللذين تقدر المصادر قيمتهما الإجمالية بنحو 900 مليون يورو سنويًّا حتى نهاية موسم 2028/2029.