بعد ليفربول يسعى لعرقلة آرسنال.. مانشستر يونايتد يملك مفاتيح بطولات انجلترا

مانشستر سيتي قد يكون الفريق المسيطر على الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بعد كل تلك الألقاب التي حققها ولتحكمه في مصير النسخة الحالية، حيث يتصدر الترتيب ولا يتوقف عن تحقيق الانتصارات الكبيرة ضد أي خصم يواجهه.

لكن هناك مانشستر آخر في الصورة كان يومًا ما هو صاحب الكلمة العليا في الدوري الإنجليزي يأبى إلا أن يكون له دور في حسم مصير البطل.

الحديث هنا عن مانشستر يونايتد، صاحب السجل القياسي في الدوري الإنجليزي، والذي فقد لتوه فرصة الصعود لأي بطولة أوروبية في الموسم الجديد.

بشكل ما نجح مانشستر يونايتد في أن يكون فريقًا مؤثرًا حقًا في مصير الدوري الإنجليزي، ولا يزال بإمكانه أن يستمر في التأثير على مصير النسخة الحالية.