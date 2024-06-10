الزمالك يفاوض لاعب الإسماعيلي قبل تدخل الأهلي

ويتواجد حاليًا عمر الساعي مع منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

وشارك عمر الساعي صاحب الـ 21 عامًا مع الإسماعيلي خلال 24 مباراة ببطولة الدوري المصري، وسجل 4 أهداف وصنع 3 لزملائه.

وتم تصعيد عمر الساعي للفريق الأول في الموسم الماضي من جانب المدير الفني الأسبق للدراويش أحمد حسام (ميدو).

وأعلن عمر الساعي في حوار تليفزيوني مؤخرًا تلقيه عرض من رد بول سالزبورغ النمساوي موضحًا أنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف خارج مصر.