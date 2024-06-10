الزمالك يفاوض لاعب الإسماعيلي قبل تدخل الأهلي
بدأ مسؤولو نادي الزمالك التحرك للتفاوض مع أحد لاعبي فريق الإسماعيلي في الموسم المقبل.
ويسعى الزمالك لإنهاء أزمة القيد بسداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبه السابق المغربي خالد بوطيب والمدرب البرتغالي السابق جايمي باتشيكو بجانب روي أغواش المساعد السابق للبرتغالي غيسوالدو فيريرا.
وقال الإعلامي أمير هشام عبر برنامج (+90) بقناة (النهار) إن اثنين من أعضاء مجلس إدارة الزمالك تواصلا مع اللاعب عمر الساعي نجم الإسماعيلي تمهيدًا لتقديم عرض رسمي للإسماعيلي لحسم الصفقة.
وأشار إلى أن الزمالك يرغب في ضم الساعي بعد مستواه اللافت في الموسم المقبل بجانب أن اللاعب لديه اهتمام كبير من جانب الأهلي لضمه في الموسم الجديد.
ويتواجد حاليًا عمر الساعي مع منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.
وشارك عمر الساعي صاحب الـ 21 عامًا مع الإسماعيلي خلال 24 مباراة ببطولة الدوري المصري، وسجل 4 أهداف وصنع 3 لزملائه.
وتم تصعيد عمر الساعي للفريق الأول في الموسم الماضي من جانب المدير الفني الأسبق للدراويش أحمد حسام (ميدو).
وأعلن عمر الساعي في حوار تليفزيوني مؤخرًا تلقيه عرض من رد بول سالزبورغ النمساوي موضحًا أنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف خارج مصر.