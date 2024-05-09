الخطيب يخفي دموعه في حفل تأبين العامري فاروق (صورة)
أخفى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، دموعه، خلال حفل تأبين العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة الراحل.
وأقام النادي الأهلي حفل تأبين للعامري، مساء اليوم الأربعاء، أعلن من خلاله إطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي.
وخلال حفل التأبين، تأثر محمود الخطيب بشدة، وكاد أن يجهش بالبكاء، ولكنه تمالك نفسه وأخفى دموعه، خاصة أمام الكاميرات.
وفي يناير الماضي، أعلن النادي الأهلي وفاة العامري فاروق بعد صراع مع المرض استمر فترة طويلة، عن عمر يناهز الـ 53، وقرر تأبينه مساء اليوم.
وعقب الحفل، قام الخطيب، وأسرة العامري فاروق، برفع الستار عن تمثال نائب رئيس النادي الراحل.