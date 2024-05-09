الخطيب يخفي دموعه في حفل تأبين العامري فاروق (صورة)

وأقام النادي الأهلي حفل تأبين للعامري، مساء اليوم الأربعاء، أعلن من خلاله إطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي.

وخلال حفل التأبين، تأثر محمود الخطيب بشدة، وكاد أن يجهش بالبكاء، ولكنه تمالك نفسه وأخفى دموعه، خاصة أمام الكاميرات.