نجم ريال مدريد يريد تعلم اللغة العربية

كشف الوافد الجديد على منتخب المغرب ونجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز عن رغبته في تعلم اللغة العربية، وذلك بعد أقل من يومين على انضمامه رسميا لمنتخب أسود الأطلس وقراره الدفاع عن ألوان بلده الأم.

وعلى مدى الأشهر الماضية شكل ملف اختيار النجم الواعد لريال مدريد، للمنتخب الذي سيدافع عن ألوانه محور اهتمام الأوساط الكروية والإعلامية في إسبانيا والمغرب قبل أن يحسم موقفه الأسبوع الماضي ويقرر حمل الألوان المغربية على غرار كثير من النجوم الآخرين الحاملين للجنسية المزدوجة.

ومساء الأربعاء، تلقى دياز أول دعوة رسمية من مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي ليكون ضمن التشكيلة التي تستعد لمواجهة أنجولا وموريتانيا وديا أواخر الشهر الحالي.

وقال لاعب الجناح البالغ من العمر 24 عاما، إنه يرغب في تعلم اللغة العربية، مضيفا في تصريحات إعلامية: "يجب أن أتعلم العربية الآن، كنت أعرف بعض الكلمات لكنني ذهبت إلى إنجلترا وأنا صغير.. لكنني الآن سأتعلمها، لقد شعرت بالفخر والسعادة حينما ظهر اسمي ضمن لائحة المنتخب المغربي".

وكان دياز علق على اختياره منتخب المغرب بدلا من إسبانيا التي يحمل جنسيتها أيضا: "لقد كان قرارًا "نابعًا من القلب، لم أمارس أبدا ضغوطا على الاتحاد الإسباني، ولن أفعل".

وأضاف: "أتخذ القرارات بقلبي، وهذا هو الحال أيضًا هذه المرة، فأنا فتى لديه أحلام بسيطة، والمشروع الذي يملكه المغرب يبدو جيدًا جدًا بالنسبة لي".