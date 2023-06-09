أندريه أونانا يحذّر لاعبي مانشستر سيتي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

ومع ذلك أطلق أونانا -الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد- تحذيرًا ضد سيتي، قائلًا إنه سيحتاج إلى بذل قصارى جهده لهزيمة عمالقة الدوري الإيطالي.

وقال أونانا في مؤتمر صحفي قبل المواجهة المرتقبة: "ربما يكونون أفضل فريق في العالم لكن عليهم إظهار ذلك يوم السبت".

وأضاف: "سنكون هناك للدفاع عن إنتر وتمثيله، لصنع التاريخ".

وواصل: "لن يكون الأمر سهلاً ولكن عليهم أن يظهروا أنهم الأفضل".

وبسؤاله عن تلك الثقة في كلامه أجاب: "لماذا لا أرتاح؟ أنا هادئ. ليس لدي أي ضغط، وليس لدينا أي ضغط على الإطلاق، نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا، ولكن على الجانب الآخر لديهم ضغط أكبر منا".

وتابع: "أنا هادئ، إنها كرة القدم، في هذه الحياة أنا أخاف الله فقط ولا أراه في الملعب، الرجال رجال".

قد تكون هناك حاجة لركلات الترجيح بين الفريقين إذا انتهت المباراة بالتعادل بعد 120 دقيقة، وأونانا يستمتع بهذا الاحتمال، قائلًا: "هل نعرف الطريقة التي سيضربون بها ضرباتهم؟.. لست خائفًا من مواجهة أي شخص، نحن جميعًا لاعبون كبار، ونعرف كيف نلعب النهائيات، وسيكون الأمر صعبًا بالنسبة لنا وصعبًا عليهم أيضًا".