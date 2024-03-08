مانشستر سيتي يسعى لإعادة ليفربول لأرض الواقع على ملعب أنفيلد

وسيكون من المبالغة وصف مباراة الأحد بأنها "حاسمة للقب" إذ يواجه كل فريق من الفرق الثلاثة المتنافسة العديد من العقبات في المرحلة النهائية. لكن مباراة الأحد واستضافة سيتي لمنافسه أرسنال في 31 مارس/ آذار ستلعب دورا في حسم اللقب.

ومن المحتمل أن يكون اللقاء هو الأخير بين كلوب وبيب غوارديولا في الدوري الممتاز وهو سبب آخر يدعو لمشاهدة المباراة.

وتواجه المدربان في 29 مباراة بداية في الدوري الألماني ثم إنجلترا. وستكون مواجهة يوم الأحد بينهما هي رقم 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق غوارديولا مع سيتي على كلوب خمس مرات، وحقق المدرب الألماني أربعة انتصارات على الرغم من أن ليفربول فاز مرة واحدة فقط في آخر ثمانية لقاءات بينهما في الدوري.

ورفعت الطريقة التي تغلب بها كلوب على قائمة طويلة من الإصابات منذ بداية العام وتحقيق كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع إبقاء ليفربول في المسار الصحيح في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي الآمال في وداع سحري لحقبة كلوب في النادي.

وحصل ليفربول على دفعة كبيرة بعودة محمد صلاح مطلع الأسبوع بينما عاد كل من واتارو إندو ودومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز إلى اللعب بعد الغياب للإصابة.

وباستثناء جاك جريليش، ليس لدى سيتي أي مخاوف من الإصابات، إذ أطلق كيفن دي بروين وإرلينغ هالاند العنان لقدراتهما بعد فترة أخرى من الغياب.

وسجل هالاند هدفا في فوز سيتي 3-1 على كوبنهاغن ليبلغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء ليظل محافظا على فرصه في تكرار ثلاثية الموسم الماضي.