رياضة
النصر يعلن تعاقده مع الأسترالي عزيز بيهيتش
أعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميا مع الأسترالي عزيز بيهيتش قادمًا من ملبورن سيتي الأسترالي معارًا حتى نهاية الموسم.
وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "X"، اليوم الثلاثاء: "وقعت إدارة نادي النصر عقدًا رسميًا مع اللاعب الدولي الأسترالي عزيز بيهيتش قادمًا من نادي ملبورن سيتي، وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم".
ومن المقرر أن يشارك اللاعب مع النصر في بطولة دوري أبطال آسيا.
وشارك عزيز بيهيتش مع فريقه هذا الموسم بالدوري الأسترالي بـ 10 مباريات، ولم يسجل أي أهداف وصنع هدفين.
ويستعد النصر بقيادة كريستيانو رونالدو لخوض مواجهة قوية في كأس موسم الرياض ضد إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، يوم الخميس المقبل.
ويحتل النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 46 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 53 نقطة.