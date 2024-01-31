النصر يعلن تعاقده مع الأسترالي عزيز بيهيتش

ومن المقرر أن يشارك اللاعب مع النصر في بطولة دوري أبطال آسيا.

وشارك عزيز بيهيتش مع فريقه هذا الموسم بالدوري الأسترالي بـ 10 مباريات، ولم يسجل أي أهداف وصنع هدفين.

ويستعد النصر بقيادة كريستيانو رونالدو لخوض مواجهة قوية في كأس موسم الرياض ضد إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، يوم الخميس المقبل.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 46 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 53 نقطة.