ليفاندوفسكي يصدم رفاقه في برشلونة

صدم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي زملائه في برشلونة في اختياراته لأفضل اللاعبين في العالم.

واختار ليفاندوفسكي النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد كأفضل اللاعبين الحاليين في العالم.

وبسؤاله عن أفضل اللاعبين في العالم قال ليفاندوفسكي: "من الصعب تحديد ذلك لأنه لا يزال أمامنا مباريات أوروبية لنلعبها والمباريات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "لكن في هذه اللحظة يعد مبابي وبيلينغهام من أبرز اللاعبين في العالم".

وسجل بيلينغهام هدفا في الدقائق الأخيرة من مباراة الكلاسيكو ليمنح ريال مدريد فوزا بنتيجة 3/2 على برشلونة الأحد الماضي في الدوري الإسباني.