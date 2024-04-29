ليفاندوفسكي يصدم رفاقه في برشلونة
صدم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي زملائه في برشلونة في اختياراته لأفضل اللاعبين في العالم.
واختار ليفاندوفسكي النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد كأفضل اللاعبين الحاليين في العالم.
وبسؤاله عن أفضل اللاعبين في العالم قال ليفاندوفسكي: "من الصعب تحديد ذلك لأنه لا يزال أمامنا مباريات أوروبية لنلعبها والمباريات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا".
وأضاف: "لكن في هذه اللحظة يعد مبابي وبيلينغهام من أبرز اللاعبين في العالم".
وسجل بيلينغهام هدفا في الدقائق الأخيرة من مباراة الكلاسيكو ليمنح ريال مدريد فوزا بنتيجة 3/2 على برشلونة الأحد الماضي في الدوري الإسباني.
وقبلها سجل مبابي هدفين في فوز باريس سان جيرمان 4/1 على أرض برشلونة ليودع النادي الكتالوني من ربع النهائي رغم فوزه ذهابا 2/1 في فرنسا.
ويستعد برشلونة لموسم صفري حيث ودع من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومن الدور ذاته في كأس ملك إسبانيا، ويحتل المركز الثالث في الليغا ويتأخر بـ14 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.
ويمكن أن يقلص برشلونة الفارق مع ريال مدريد إلى 11 نقطة حال الفوز على فالنسيا، يوم الإثنين.
وسجل ليفاندوفسكي 20 هدفا وصنع تسعة في 43 مباراة الموسم الحالي مع برشلونة.
وجاءت أهداف ليفاندوفسكي بواقع 13 في الدوري الإسباني وثلاثة في دوري أبطال أوروبا وهدفين في كل من كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.