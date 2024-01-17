المغرب يحقق أول انتصار عربي في كأس أفريقيا

وفشلت منتخبات مصر والجزائر وموريتانيا وتونس في تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى من البطولة المقامة حالياً في كوت ديفوار، ولكن المنتخب المغربي كسر القاعدة بالفوز على تنزانيا.

وسجل المغرب هدفين في غضون أربع دقائق بالشوط الثاني، ليبدأ كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بفوز كبير 3-صفر على تنزانيا التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين، اليوم الأربعاء.

منح رومان سايس التقدم للمغرب بعد نصف ساعة من اللعب، قبل أن يسجل عز الدين أوناحي ويوسف النصيري هدفين خلال أربع دقائق في الشوط الثاني.

وسجل سايس الهدف الأول بعدما كان أسرع من يصل للكرة المرتدة من آيشي مانولا حارس تنزانيا الذي أبعد ركلة حرة نفذها حكيم زياش.

وتعرض نوفاتس ميروشي للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 70، بعد تدخل عنيف على أوناحي.

واستغل المغرب التفوق العددي، وأضاف أوناحي الهدف الثاني بعدما تبادل الكرة مع البديل أمين عدلي وأطلق تسديدة منخفضة من مدى قريب في الدقيقة 77.

وترك الهداف النصيري بصمته بعدما سدد مباشرة عقب تمريرة عرضية، مسجلا الهدف الثالث الذي احتُسب بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.