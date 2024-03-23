تشكيلة منتخب تونس ضد كرواتيا
يلاقي منتخب تونس، اليوم السبت، منافسه منتخب كرواتيا في كأس العاصمة الإدارية الجديدة الودية.
والفائز من مباراة تونس وكرواتيا سيتأهل للنهائي لمواجهة مصر، في حين سيلعب الخاسر مع نيوزيلندا، يوم الثلاثاء.
وفي أول مباراة منذ الخروج المهين من كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار، يلاقي منتخب تونس، مساء اليوم، نظيره الكرواتي.
ومن المتوقع أن يلعب منتخب تونس أمام كرواتيا بهذه التشكيلة:
حارس المرمى: بشير بن سعيد.
خط الدفاع: وجدي كشريدة، وعلي العابدي، وأسامة الحدادي، وديلان برون، وعلاء غرام.
خط الوسط: عيسى العيدوني، ومحمد الحاج محمود، ومحمد علي بن رمضان.
خط الهجوم: سيف اللطيف، وإلياس العاشوري.
وسبق أن تواجه منتخب تونس وكرواتيا وديا في 2016 وفاز نسور قرطاج 2/1.
ويقود منتخب تونس المدرب منتصر الوحيشي ويساعده أنيس البوسعايدي والشاذلي المبروكي مدرب حراس المرمى، والثنائي أنيس الشعلالي وأنس كازوز في الإعداد البدني.
وخرج منتخب تونس من الدور الأول في كأس أمم أفريقيا 2023 بالخسارة أمام ناميبيا والتعادل مع مالي وجنوب أفريقيا.
ويتصدر منتخب تونس المجموعة الثامنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وحقق نسور قرطاج الفوز على ساوتومي وبرينسيب ومالاوي.
وسيلعب منتخب تونس مع غينيا الاستوائية وناميبيا في يونيو المقبل، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.