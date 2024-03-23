تشكيلة منتخب تونس ضد كرواتيا

يلاقي منتخب تونس، اليوم السبت، منافسه منتخب كرواتيا في كأس العاصمة الإدارية الجديدة الودية.

والفائز من مباراة تونس وكرواتيا سيتأهل للنهائي لمواجهة مصر، في حين سيلعب الخاسر مع نيوزيلندا، يوم الثلاثاء.

وفي أول مباراة منذ الخروج المهين من كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار، يلاقي منتخب تونس، مساء اليوم، نظيره الكرواتي.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب تونس أمام كرواتيا بهذه التشكيلة:

حارس المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: وجدي كشريدة، وعلي العابدي، وأسامة الحدادي، وديلان برون، وعلاء غرام.

خط الوسط: عيسى العيدوني، ومحمد الحاج محمود، ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: سيف اللطيف، وإلياس العاشوري.