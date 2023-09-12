منتخب البرتغال يكتسح لوكسمبورغ 9/0 ويتأهل إلى يورو 2024
تأهل المنتخب البرتغالي إلى يورو 2024 بعدما حقق فوزا كبيرا بنتيجة 9/0 على ضيفه منتخب لوكسمبورغ، اليوم الإثنين، في تصفيات أمم أوروبا 2024.
وفي غياب النجم كريستيانو رونالدو، أنهى منتخب البرتغال الشوط الأول متقدما 4/0 على ملعب ألغارفي في المجموعة العاشرة من التصفيات.
تقدم جونكالو إيناسيو في الدقيقة 12، من ضربة رأسية، وأضاف غونزالو راموس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 18 و34، قبل أن يعود جونكالو إيناسيو ويسجل الهدف الشخصي الثاني والرابع للبرتغال في الدقيقة 45.
ووقّع ديوغو غوتا خامس أهداف البرتغال في الدقيقة 57، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طويلة من برونو فيرنانديز.
وسجل ريكاردو هورتا الهدف السادس في الدقيقة 67، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من غوتا.
قبل أن يعود ديوغو غوتا ويسجل الهدف الثاني له والسابع للبرتغال في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ دفاعي فادح.
ووقّع برونو فيرنانديز الهدف الثامن للبرتغال في الدقيقة 83 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
واختتم جواو فيليكس الهدف التاسع بتسديدة قوية في الدقيقة 88، ليحقق البرتغال أكبر نتيجة في تاريخه.
ويملك منتخب البرتغال 18 نقطة من 6 مباريات محققا العلامة الكاملة، وسجل لاعبوه 23 هدفا، في حين لم يتلقَ أي هدف.
ويتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة العاشرة، ويتقدم بـ5 نقاط على منتخب سلوفاكيا الذي تغلب 3/0 على ليشتنشتاين.
ويحتل منتخب لوكسمبورغ المركز الثالث برصيد 10 نقاط، ثم آيسلندا برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب البوسنة والهرسك.