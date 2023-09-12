منتخب البرتغال يكتسح لوكسمبورغ 9/0 ويتأهل إلى يورو 2024

تأهل المنتخب البرتغالي إلى يورو 2024 بعدما حقق فوزا كبيرا بنتيجة 9/0 على ضيفه منتخب لوكسمبورغ، اليوم الإثنين، في تصفيات أمم أوروبا 2024.

وفي غياب النجم كريستيانو رونالدو، أنهى منتخب البرتغال الشوط الأول متقدما 4/0 على ملعب ألغارفي في المجموعة العاشرة من التصفيات.