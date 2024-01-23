شكوك بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في موسم الرياض

كشفت إذاعة "راديو مونت كارلو" عن وجود حالة من الشك بشأن إمكانية لحاق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بمواجهة فريقه الودية ضد إنتر ميامي، المقرر إقامتها ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين فريقي النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فيما يُعرف بـ"الرقصة الأخيرة" في فبراير المقبل.

وجاءت هذه الشكوك وفقا لما ذكرته الإذاعة الفرنسية الشهيرة بعدما تم تأجيل المعسكر التحضيري للنصر في الصين، والذي كان من المقرر أن يلعب "العالمي" خلاله مباراتين ودّيتين، أمام فريقي شنغهاي شينهوا وجيجيانغ.