شكوك بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في موسم الرياض
كشفت إذاعة "راديو مونت كارلو" عن وجود حالة من الشك بشأن إمكانية لحاق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بمواجهة فريقه الودية ضد إنتر ميامي، المقرر إقامتها ضمن منافسات كأس موسم الرياض.
ومن المقرر أن تُقام المباراة بين فريقي النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فيما يُعرف بـ"الرقصة الأخيرة" في فبراير المقبل.
وجاءت هذه الشكوك وفقا لما ذكرته الإذاعة الفرنسية الشهيرة بعدما تم تأجيل المعسكر التحضيري للنصر في الصين، والذي كان من المقرر أن يلعب "العالمي" خلاله مباراتين ودّيتين، أمام فريقي شنغهاي شينهوا وجيجيانغ.
وقال نادي النصر إن سبب إلغاء المباراتين يعود إلى "سوء الحظ"، إضافة لأسباب "خارجة عن سيطرة الفريق"، على أن يتم تحديد موعد لاحق للمعسكر.
وأعلن كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، عدم قدرته على خوض المباراتين الوديتين، وذلك بداعي الإصابة.
وكانت الجماهير الصينية تأمل في مشاهدة رونالدو على أرضية الملعب، لكن بعد إصابة "الدون" تمت إعادة تذاكر المباريات إلى الجماهير، وأُلغيت الجولة النصراوية في الصين؛ بسبب أن الاتفاق الذي تم مع الشركة الراعية كان من أهم شروطه حضور النجم البرتغالي في المباراتين الوديتين.
فيما ذكرت قناة "TNT" البرازيلية أن "كريستيانو رونالدو يعاني من إصابة في ربلة الساق، وقد يغيب عن المباراة الودية أمام إنتر ميامي".
منذ انضمامه إلى النصر، تألق رونالدو بقوة، إذ خاض 44 مباراة رسمية حتى الآن عبر كل المسابقات، وسجل 38 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة.
وخلال الموسم الحالي، يعتلي رونالدو صدارة هدافي بطولة دوري روشن السعودي، برصيد 20 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن مهاجم نادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش.
ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.