بهدفيه على مانشستر يونايتد.. محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي
أصبح النجم المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل هدفين على مانشستر يونايتد اليوم الأحد في الفوز 7/0 على منافسه التقليدي.
ووقع محمد صلاح الهدف الرابع والسادس لليفربول على مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد في قمة الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66 وجاء الثاني أيضا بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 83.
وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 129 هدفا (في 205 مباريات) متقدما بهدف عن روبي فاولر.
وبات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز شباك مانشستر يونايتد في 6 مباريات متتالية في مختلف المسابقات.
ومحمد صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول أمام مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفا.
ويملك مانشستر يونايتد 49 نقطة من 24 مباراة في المركز الثالث مقابل 39 نقطة من 24 مباراة لليفربول في المركز السادس.
وفي آخر 10 مباريات بين ليفربول ومانشستر يونايتد في مختلف المسابقات فاز الريدز 5 مرات وفاز اليونايتد مرتين، وتعادلا 3 مرات.