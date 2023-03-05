بهدفيه على مانشستر يونايتد.. محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي

أصبح النجم المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل هدفين على مانشستر يونايتد اليوم الأحد في الفوز 7/0 على منافسه التقليدي.

ووقع محمد صلاح الهدف الرابع والسادس لليفربول على مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد في قمة الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66 وجاء الثاني أيضا بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 83.