موقف ريال مدريد من ضم لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي
كشفت صحيفة "ماركا" عن الخطة التي سوف يتبعها نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.
وقال خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا"، والمقرب من إدارة الميرنغي، في مقال له بعنوان "الميركاتو مغلق قبل أن يفتح"، إن "ريال مدريد لن يوقع مع أي لاعب في الميركاتو الشتوي، إذ إن النادي لا يثق بالتوقيع في منتصف الموسم وهذه المناسبة لن تكون فترة استثنائية".
وأضاف: "في الأيام السابقة خرجت شائعات تتحدث عن نية النادي بالدخول في الميركاتو الشتوي لكنهم بالفعل لا يخططون لذلك، لا يوجد خيار أمام ريال مدريد للتعزيزات، هناك ثقة في الفريق وفي ما يمكن أن يقدمه".
وتابع التقرير: "أنشيلوتي يثق بلاعبيه، وبما يمكنهم القيام به، وهو أول من يراهن على نجاح فريقه، وسيسعى جاهدًا لتصحيح الثغرات المحتملة من الداخل".
وأشار: "الأمر نفسه بالنسبة للاعبين الراحلين، ليس هناك تفكير في رحيل أي لاعب، كانت هناك عروض من أجل داني سيبايوس لكن اللاعب استمر ويريد المنافسة بقوة على مركزه وكذلك ناتشو فرنانديز".
ونجح ريال مدريد قبل بداية الموسم الحالي بالتعاقد مع أكثر من صفقة، مثل: خوسيلو، براهيم دياز، فران غارسيا، وجود بيلينغهام، وأردا غولر، وكيبا أريزابالاغا.
ويستضيف ريال مدريد، نظيره فريق رايو فاليكانو، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.
ويملك ريال مدريد 28 نقطة، بينما يملك فريق رايو فاليكانو رصيد 17 نقطة.