موقف ريال مدريد من ضم لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة "ماركا" عن الخطة التي سوف يتبعها نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وقال خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا"، والمقرب من إدارة الميرنغي، في مقال له بعنوان "الميركاتو مغلق قبل أن يفتح"، إن "ريال مدريد لن يوقع مع أي لاعب في الميركاتو الشتوي، إذ إن النادي لا يثق بالتوقيع في منتصف الموسم وهذه المناسبة لن تكون فترة استثنائية".

وأضاف: "في الأيام السابقة خرجت شائعات تتحدث عن نية النادي بالدخول في الميركاتو الشتوي لكنهم بالفعل لا يخططون لذلك، لا يوجد خيار أمام ريال مدريد للتعزيزات، هناك ثقة في الفريق وفي ما يمكن أن يقدمه".