الأهلي السعودي يفتح الباب أمام رحيل مهاجمه الفرنسي

وبحسب مصدر مقرب من اللاعب رحّب الأهلي ببيع ماكسيميان والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بدلًا منه وذلك في ضوء تدني مستوى اللاعب خلال الموسم الجاري على الرغم من أن النادي أحرز المركز الثالث في أول موسم بعد عودته لدوري المحترفين.

وينتظر مسؤولو الأهلي وصول عرض رسمي لحسم مصير المهاجم الفرنسي بشكل نهائي، وإنهاء ارتباطه بالفريق، علمًا أن عقده مع الفريق ينتهي في يونيو 2026.

وانضم ماكسيمين في 30 يوليو 2023، إلى الأهلي قادمًا من نيوكاستل الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون جنيه إسترليني.

وفي أول موسم له خاض 30 مباراة في دوري روشن للمحترفين، وسجل 4 أهداف مقابل 10 تمريرات حاسمة.

وقبل انتقاله إلى الأهلي، شهدت مسيرة المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا، محطات عدة من بينها سانت إيتيان وموناكو ونيس في فرنسا وهانوفر الألماني.