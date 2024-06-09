موقف يوفنتوس من بيع حارسه للنصر السعودي
كشفت تقارير إعلامية عن موقف نادي يوفنتوس من بيع حارسه البولندي، فويتشيك تشيزني، لنادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ودخل نادي النصر السعودي في مفاوضات مع تشيزني؛ للحصول على خدماته في الميركاتو المقبل.
وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو إن نادي يوفنتوس مستعد لبيع تشيزني لصالح نادي النصر.
وأوضح: "سينضم الحارس دي جريجوريو إلى يوفنتوس بصفقة بقيمة 18 مليون يورو، قادمًا من مونزا، وستبدأ محادثات تجديد التعاقد مع بيرين قريبًا".
واختتم: "الموقف النهائي سيكون في يد تشيزني، سواء بالبقاء أو الرحيل".
يذكر أن فويتشيك تشيزني، صاحب الـ34 عامًا، يملك عقدًا مع السيدة العجوز حتى يونيو عام 2025.
وانضم تشيزني إلى يوفنتوس في يوليو 2017، قادما من آرسنال الإنجليزي، كما يلعب لصفوف المنتخب البولندي منذ 2009.
خاض النجم البولندي 35 مباراة مع السيدة العجوز، في الموسم المنصرم، بجميع المسابقات، وسبق له تمثيل العديد من الأندية، مثل برينتفورد (إعارة)، وروما (إعارة)، وتبلغ قيمته السوقية نحو 6 ملايين يورو.