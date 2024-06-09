موقف يوفنتوس من بيع حارسه للنصر السعودي

يذكر أن فويتشيك تشيزني، صاحب الـ34 عامًا، يملك عقدًا مع السيدة العجوز حتى يونيو عام 2025.

وانضم تشيزني إلى يوفنتوس في يوليو 2017، قادما من آرسنال الإنجليزي، كما يلعب لصفوف المنتخب البولندي منذ 2009.

خاض النجم البولندي 35 مباراة مع السيدة العجوز، في الموسم المنصرم، بجميع المسابقات، وسبق له تمثيل العديد من الأندية، مثل برينتفورد (إعارة)، وروما (إعارة)، وتبلغ قيمته السوقية نحو 6 ملايين يورو.