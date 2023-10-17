جمال بلماضي يفسر سبب مشادته مع سعيد بن رحمة

وعند حلول الدقيقة الـ60 قام جمال بلماضي باستبدال سعيد بن رحمة لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي، بعد تقدّم منتخب مصر بالهدف الأول، وقام بإدخال زميله حسام عوار بدلًا منه.

وعند التبديل قام بلماضي بإمساك سعيد بن رحمة من قميصه وانفعل عليه بشدة؛ ما أثار استغراب الجماهير.

وعلى ما يبدو رفض لاعب وستهام مصافحة مدربه لدى استبداله، ما دفع بلماضي لتعنيفه.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ما حدث أمر طبيعي.. يحدث في المعلب أو غرفة الملابس، هو لم يكن سعيدًا وأنا كذلك".

وأوضح: "هذه أمور طبيعية في كرة القدم، لم نكن سعداء وهذا كل شيء".