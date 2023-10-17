جمال بلماضي يفسر سبب مشادته مع سعيد بن رحمة
كشف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر سر اشتباكه مع لاعبه سعيد بن رحمة، خلال اللقاء الودي الذي جمع مصر والجزائر، أمس الاثنين، على استاد "هزاع بن زايد" في مدينة العين الإماراتية.
وعند حلول الدقيقة الـ60 قام جمال بلماضي باستبدال سعيد بن رحمة لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي، بعد تقدّم منتخب مصر بالهدف الأول، وقام بإدخال زميله حسام عوار بدلًا منه.
وعند التبديل قام بلماضي بإمساك سعيد بن رحمة من قميصه وانفعل عليه بشدة؛ ما أثار استغراب الجماهير.
وعلى ما يبدو رفض لاعب وستهام مصافحة مدربه لدى استبداله، ما دفع بلماضي لتعنيفه.
وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ما حدث أمر طبيعي.. يحدث في المعلب أو غرفة الملابس، هو لم يكن سعيدًا وأنا كذلك".
وأوضح: "هذه أمور طبيعية في كرة القدم، لم نكن سعداء وهذا كل شيء".
وانتزع المنتخب الجزائري تعادلًا مثيرًا في الوقت القاتل من نظيره المصري المنقوص "1-1" أمس الإثنين بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في مباراة دولية تجريبية ضمن استعداداتهما لتصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات أمم أفريقيا في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.
وتستعد الجزائر لمواجهتي الصومال وموزامبيق في تصفيات المونديال ضمن المجموعة السابعة إلى جانب غينيا وأوغندا وبوتسوانا، وأمم أفريقيا حيث جاءت في المجموعة الرابعة مع بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.