ترتيب دوري أدنوك.. الوصل يتجاوز البطائح.. وشباب الأهلي يهزم الشارقة (فيديو)

تقدم الوصل خطوة أخرى نحو لقب دوري أدنوك للمحترفين بفوزه 4/1 على البطائح، اليوم الاثنين، ليحافظ على سجله خاليا من الخسارة في المسابقة.

وعزز فريق المدرب ميلوش ميلويفيتش صدارته للترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة، بفارق تسع نقاط عن شباب الأهلي الذي فاز 3/1 على الشارقة.

وتجمد رصيد البطائح عند 26 نقطة في المركز الثامن.

افتتح كايو كانيدو التسجيل للوصل في الدقيقة 13، حين ارتقى بضربة رأس قوية لتمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وضاعف علي صالح تقدم فريقه بعدها بسبع دقائق، بتسديدة من مدى قريب.

ثم أضاف فابيو ليما الهدف الثالث في الدقيقة 33، بعدما تلقى تمريرة رائعة بالكعب من كانيدو ليسدد في الشباك.

وقلص البطائح الفارق في الدقيقة 41 عبر محمد راشد، حين قابل تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة في المرمى.

وأطلق نيكولاس خيمينيز تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليضيف الهدف الرابع للوصل.