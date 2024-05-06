ترتيب دوري أدنوك.. الوصل يتجاوز البطائح.. وشباب الأهلي يهزم الشارقة (فيديو)
تقدم الوصل خطوة أخرى نحو لقب دوري أدنوك للمحترفين بفوزه 4/1 على البطائح، اليوم الاثنين، ليحافظ على سجله خاليا من الخسارة في المسابقة.
وعزز فريق المدرب ميلوش ميلويفيتش صدارته للترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة، بفارق تسع نقاط عن شباب الأهلي الذي فاز 3/1 على الشارقة.
وتجمد رصيد البطائح عند 26 نقطة في المركز الثامن.
افتتح كايو كانيدو التسجيل للوصل في الدقيقة 13، حين ارتقى بضربة رأس قوية لتمريرة عرضية من ركلة ركنية.
وضاعف علي صالح تقدم فريقه بعدها بسبع دقائق، بتسديدة من مدى قريب.
ثم أضاف فابيو ليما الهدف الثالث في الدقيقة 33، بعدما تلقى تمريرة رائعة بالكعب من كانيدو ليسدد في الشباك.
وقلص البطائح الفارق في الدقيقة 41 عبر محمد راشد، حين قابل تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة في المرمى.
وأطلق نيكولاس خيمينيز تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليضيف الهدف الرابع للوصل.
شباب الأهلي يقلب الطاولة
فاز شباب الأهلي 3/1 على الشارقة، الذي واصل نتائجه السلبية، ليبقى في المركز السادس برصيد 31 نقطة.
وافتتح كايو لوكاس التسجيل للشارقة بعد 10 دقائق من ركلة جزاء حصل عليها بعد تدخل من رينان مدافع شباب الأهلي.
لكن يحيى الغساني أدرك التعادل بعدها بسبع دقائق، بعدما راوغ المدافع بطريقة رائعة وسدد في الشباك من مدى قريب.
وفي الدقيقة 67، سجل البديل إيجور جيسوس الهدف الثاني لشباب الأهلي بضربة رأس من مدى قريب، بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية.
وعاد جيسوس ليكمل ثلاثية شباب الأهلي في الدقيقة 86 بتسديدة من وضع انفراد.
العين يفوز بصعوبة
وفي وقت سابق اليوم، سجل سلطان الشامسي هدفا ليقود العين للفوز 1/0 على خورفكان.
ورفع فريق المدرب هرنان كريسبو رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 20 نقطة في المركز الـ12، بفارق ست نقاط عن مراكز الهبوط.
واستبعد كريسبو العديد من اللاعبين الأساسيين، مثل سفيان رحيمي وأليخاندرو روميرو (كاكو) ولابا كودجو ويحيى نادر، من مباراة اليوم، قبل خوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب منافسه يوكوهاما مارينوس، يوم السبت القادم.
جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26، حين تابع الشامسي كرة ارتدت من حارس خورفكان ليسدد من مدى قريب في أقصى الزاوية البعيدة.
الإمارات يفاجئ اتحاد كلباء
سجل مروان فهد هدفين في الشوط الأول، ليقود الإمارات للفوز 2-1 على اتحاد كلباء، ويرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ13 قبل الأخير.
ويحتل اتحاد كلباء المركز 11 برصيد 21 نقطة.
جاء الهدف الأول بعد 16 دقيقة، بعدما تلقى فهد تمريرة عرضية ليسدد في الشباك من مدى قريب، قبل أن يضاعف النتيجة بعدها بخمس دقائق، بعد عمل جماعي رائع أنهاه بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.
وقلص مهدي قائدي الفارق لاتحاد كلباء في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، احتسبت بعد لمسة يد على فيليبي موتا مدافع الإمارات.