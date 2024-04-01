سيناريوهات يدرسها تشافي لمباغتة باريس سان جيرمان
ألقت صحيفة "سبورت" الضوء في تقرير لها، اليوم الإثنين، على مباراة برشلونة المقبلة ضد باريس سان جيرمان، بمواجهة الفريقين يوم الـ10 من أبريل الجاري، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدة أن تشافي هيرنانديز بدأ بالفعل في دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق الفرنسي.
وأوضحت الصحيفة، أن "تشافي قال بعد الفوز على لاس بالماس: (الآن دعونا نرتَح لبضعة أيام ونفكر في باريس سان جيرمان)، لكنه في الواقع، كان يفكر هو وجهازه الفني في الفريق الفرنسي منذ أيام، ورغم أنه لم يحن الوقت بعد للبدء في إرسال الملاحظات إلى اللاعبين، فإنهم اكتشفوا بالفعل المخاطر الرئيسة لفريق لويس إنريكي من خلال مشاهدة بضع مباريات لهم مؤخرًا".
وأشارت إلى أن "تشافي وجهازه الفني المعاون عملوا على تحليل أداء سان جيرمان عقب إجراء قرعة دوري الأبطال مباشرة".
وأوضحت أن من أبرز المباريات التي كشفت عقلية إنريكي، لقاء سان جيرمان ضد ريال سوسيداد، حيث فاجأ المدرب الجميع بوضع عثمان ديمبلي في العمق، وأدت هذه الخطوة إلى تفوق عددي في وسط الملعب لصالح الفريق الفرنسي.
وأكدت الصحيفة أن الملاحظات أيضًا على أداء فريق باريس سان جيرمان تحت قيادة إنريكي، هو تفضيله اللعب بطريقة المواجهات الفردية بين اللاعبين خاصة في خط الوسط، وهذا عادةً ما يصب في مصلحة الفريق الباريسي، الذي يضم العديد من اللاعبين المتفجرين ذوي القدرة الكبيرة على فرض سيطرتهم في مثل هذه السيناريوهات.
وأكدت أن الجهاز الفني لبرشلونة عليه أن يوضح للاعبيه ضرورة عدم المبالغة في التحضير للهجمات عبر التمريرات القصيرة، حيث لاحظ تشافي الضغط العالي الذي يقوم به باريس سان جيرمان بعد فقدان الكرة، ما يزيد من خطر فقدان البارسا للكرة أثناء التحضير للهجمات.
وأردف التقرير: "في ضوء هذا السيناريو، فإن أول مهمة في ذهن تشافي هي تغيير اتجاه اللعب بسرعة لتجنب الضغط على لاعبيه، بعبارة أخرى، بعد تمريرتين أو ثلاث في مسافة قصيرة، ابحث دون تفكير عن منطقة أخرى لتغيير اللعب، سواء كان الجانب الآخر أو إرسال الكرة طويلة لمهاجمي الفريق في العمق".
واختتم التقرير: "يتوقع برشلونة أن يضغط باريس سان جيرمان بشكل عالٍ، ما سيجبر تير شتيغن، حارس البارسا، في كثير من الأحيان على إرسال الكرات الطويلة إلى ليفاندوفسكي، ولا يريد برشلونة التخلي عن مهاجمة المساحات إذا تقدم لاعبو الفريق الفرنسي من الخلف، ولكن بشكل عام، فإن الهدف هو استخدام هذا الخيار للخروج من الضغط الخانق ومن ثم التحكم في إيقاع اللعب".