سيناريوهات يدرسها تشافي لمباغتة باريس سان جيرمان

ألقت صحيفة "سبورت" الضوء في تقرير لها، اليوم الإثنين، على مباراة برشلونة المقبلة ضد باريس سان جيرمان، بمواجهة الفريقين يوم الـ10 من أبريل الجاري، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدة أن تشافي هيرنانديز بدأ بالفعل في دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة، أن "تشافي قال بعد الفوز على لاس بالماس: (الآن دعونا نرتَح لبضعة أيام ونفكر في باريس سان جيرمان)، لكنه في الواقع، كان يفكر هو وجهازه الفني في الفريق الفرنسي منذ أيام، ورغم أنه لم يحن الوقت بعد للبدء في إرسال الملاحظات إلى اللاعبين، فإنهم اكتشفوا بالفعل المخاطر الرئيسة لفريق لويس إنريكي من خلال مشاهدة بضع مباريات لهم مؤخرًا".

وأشارت إلى أن "تشافي وجهازه الفني المعاون عملوا على تحليل أداء سان جيرمان عقب إجراء قرعة دوري الأبطال مباشرة".