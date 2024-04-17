أولسان الكوري يهزم يوكوهاما ويخطو نحو نهائي أبطال آسيا
حقق أولسان هيونداي الكوري فوزا ضئيلا بهدف دون رد، ولكنه مهم أمام يوكوهاما مارينوس في اليابان الأسبوع المقبل، بعد أن حقق الفريق الكوري الجنوبي أفضلية طفيفة، اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وسجل لي دونج جيونج هدف الفوز في الدقيقة 19 في مرمى الفريق الياباني، الذي بلغ الدور قبل النهائي للبطولة القارية للمرة الأولى.
وتعني هذه النتيجة أن أولسان حجز مكانا في كأس العالم للأندية العام المقبل كأحد ممثلي آسيا؛ بسبب نقاط التصنيف التي حصل عليها.
واقترب شينوسوكي هاتاناكا مدافع مارينوس من افتتاح التسجيل في الدقيقة 12، بينما تصدى حارس مارينوس وليام بوب لمحاولة أوم وون سانج من مسافة قريبة بعد لحظات.
ومع ذلك، تقدم أولسان عندما سدد لي الكرة في شباك بوب من داخل منطقة الجزاء، بعد عمل رائع من زميله جو مين كيو.
وتصدى جو هيون-وو لتسديدة يان ماتيوس في الدقيقة 26 ليحافظ على تقدم أولسان، وأبدلت تسديدة جون أمانو بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني اتجاهها لركلة ركنية، إذ زاد الفريق الزائر من الضغط.
ثم سدد أولسان في القائم مرتين في غضون دقيقة واحدة، فقد سدد جو في إطار المرمى بتسديدة منخفضة بالقدم اليسرى، قبل أن يرى لي محاولته على المرمى تصطدم بإطاره بواسطة بوب.
وسدد ماتيوس عرضية أمانو فوق العارضة من مسافة قريبة قبل أقل من 10 دقائق متبقية، ليترك مارينوس متأخرا قبل مباراة الإياب التي يستضيف فيها منافسه في 24 أبريل الجاري.
وفي وقت لاحق اليوم، يلتقي العين الإماراتي ضيفه الهلال السعودي على ستاد هزاع بن زايد في العين، في ذهاب الدور قبل النهائي لمنطقة الغرب.