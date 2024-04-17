أولسان الكوري يهزم يوكوهاما ويخطو نحو نهائي أبطال آسيا

حقق أولسان هيونداي الكوري فوزا ضئيلا بهدف دون رد، ولكنه مهم أمام يوكوهاما مارينوس في اليابان الأسبوع المقبل، بعد أن حقق الفريق الكوري الجنوبي أفضلية طفيفة، اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل لي دونج جيونج هدف الفوز في الدقيقة 19 في مرمى الفريق الياباني، الذي بلغ الدور قبل النهائي للبطولة القارية للمرة الأولى.

وتعني هذه النتيجة أن أولسان حجز مكانا في كأس العالم للأندية العام المقبل كأحد ممثلي آسيا؛ بسبب نقاط التصنيف التي حصل عليها.

واقترب شينوسوكي هاتاناكا مدافع مارينوس من افتتاح التسجيل في الدقيقة 12، بينما تصدى حارس مارينوس وليام بوب لمحاولة أوم وون سانج من مسافة قريبة بعد لحظات.

ومع ذلك، تقدم أولسان عندما سدد لي الكرة في شباك بوب من داخل منطقة الجزاء، بعد‭ ‬عمل رائع من زميله جو مين كيو.