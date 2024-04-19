الاتحاد يتلقّى صدمة بشأن مباراة الهلال المصيرية

ذكر برنامج "أكشن مع وليد "أنه تم رفض طلب الاتحاد تأجيله مباراته أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وطلب الاتحاد تأجيل مباراته أمام الهلال إلى حين فراغ المنتخب الأولمبي من مشاركته في أمم آسيا 2023 حتى يتسنى للعميد الاستفادة من مشاركة لاعبيه الخمسة المنضمين للمنتخب الأولمبي.

وذكر برنامج "أكشن مع وليد" أن كارلو نهرا مدير المسابقات وعمليات رابطة المحترفين التي تدير دوري روشن أبلغ الاتحاد أنه لا تعديلات في الروزنامة حتى نهاية الموسم.

ويعني ذلك أن مباراة الهلال والاتحاد ستقام في موعدها، يوم الثلاثاء 30 أبريل.

والمتأهل من مواجهة الهلال والاتحاد سيلعب في النهائي مع المتأهل من مواجهة النصر والخليج.

والموسم الحالي تفوق الهلال على الاتحاد في المواجهات الخمس التي جمعتهما بواقع مرتين في الدوري السعودي، ومرتين في دوري أبطال آسيا، ومرة في كأس السوبر السعودي.

ويقدم الاتحاد موسمًا مخيبًا، حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة من 27 مباراة علمًا بأن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 77 نقطة من 27 مباراة.